Champions League, sorteggi playoff

Inter col Bodø/Glimt, Juventus col Galatasaray, Atalanta col Dortmund

di Marzio Amoroso - 30 Gennaio 2026

Champions League – Il sorteggio dei playoff ha delineato un quadro abbastanza favorevole per le tre italiane ancora in corsa. La strada verso gli ottavi passa da tre incroci molto diversi tra loro, ma accomunati da un’unica certezza, ogni dettaglio peserà. La Champions League tornerà a febbraio lasciando poche giornate di riposo ai giocatori.

Inter, un ostacolo nordico da non sottovalutare

L’Inter è stata accoppiata al Bodø/Glimt, avversario che sulla carta appare meno temibile rispetto ad altre possibili opzioni. Tuttavia, la trasferta in Norvegia non sarà una formalità. Il campo sintetico, il clima rigido e un avversario abituato a ritmi intensi rappresentano variabili che non possono essere ignorate. La squadra di Chivu partirà comunque favorita, soprattutto grazie al ritorno a San Siro nella gara decisiva, ma la gestione dell’andata sarà determinante per evitare sorprese.

Juventus, il Galatasaray riporta alla mente vecchie tensioni

La Juventus ritrova il Galatasaray, club che negli anni ha spesso creato difficoltà ai bianconeri. La formazione turca arriva ai playoff con entusiasmo e individualità di livello, mentre la squadra di Spalletti dovrà dimostrare solidità e continuità. Il ritorno a Torino offre un vantaggio strategico, ma l’atmosfera infuocata di Istanbul potrebbe incidere sull’andata. Una gestione lucida dei momenti di pressione sarà fondamentale per evitare che la sfida si complichi.

Atalanta, il Borussia Dortmund è la montagna più ripida

Per l’Atalanta, il sorteggio è stato il più severo, il Borussia Dortmund rappresenta un avversario di grande esperienza europea e con un’identità tattica consolidata. La squadra di Palladino dovrà puntare sulla propria intensità e sulla capacità di sorprendere gli avversari con soluzioni offensive imprevedibili. Il ritorno a Bergamo potrà trasformarsi in un fattore, ma la gara d’andata in Germania richiederà una prestazione di altissimo livello.

Uno sguardo d’insieme

Le tre italiane arrivano ai playoff con ambizioni diverse, ma con un obiettivo comune, entrare tra le migliori sedici d’Europa. La Champions League non concede margini d’errore e ogni dettaglio – dalla condizione fisica alla gestione emotiva – potrà fare la differenza. Inter, Juventus e Atalanta si preparano a un febbraio ad alta tensione.