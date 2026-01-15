Attualità

Bruno Mars nel 2026: nuovo album, tour mondiale e curiosità

Il 27 febbraio l'uscita d The Romantic, in aprile il via della tournée

di Dave Hill Cirio - 15 Gennaio 2026

Lady Gaga e Bruno Mars al Grammy for Best Pop Duo

Bruno Mars torna protagonista nel 2026 con un nuovo album solista dopo dieci anni e un tour mondiale negli stadi che sta già facendo discutere fan e media internazionali.

L’artista multiplatino ha confermato che il suo quarto album, The Romantic, è completato e uscirà il 27 febbraio, anticipato dal singolo “I Just Might” pubblicato l’9 gennaio.

Oltre alla sua nuova musica, da Mars l’annuncio di un imponente tour globale, con decine di date in Nord America, Europa e Regno Unito. Diverse città, tra cui Milano, hanno raddoppiato le date per soddisfare la forte richiesta dei fan.

“The Romantic”: un ritorno atteso da una decade

Dopo l’ultimo album da solista 24K Magic del 2016, vincitore di numerosi Grammy, Bruno Mars ha annunciato il suo nuovo progetto intitolato The Romantic, con uscita fissata al 27 febbraio. L’artista ha pubblicato un post sui social con il messaggio “My album is done”, che ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan, confermando la grande attesa globale.

“I Just Might”: il singolo e il video di lancio

Il primo singolo estratto dall’album, “I Just Might”, è stato pubblicato il 9 gennaio e fonde elementi disco-pop e pop-soul con influenze funk, segnando l’inizio della nuova era musicale di Mars. Il video ufficiale accompagna il brano con immagini vivaci e performance energetiche, mostrando Bruno Mars in diverse versioni di se stesso, sottolineando il suo stile da showman e l’attesa per il nuovo progetto.

The Romantic Tour: dati, espansioni e tappe internazionali

Oltre all’album, Bruno Mars ha annunciato The Romantic Tour 2026, il suo primo tour mondiale da headliner in stadi dopo quasi dieci anni. La tournée partirà il 10 aprile da Las Vegas e attraverserà Nord America, Europa e Regno Unito, con tappe in città iconiche come Parigi, Amsterdam, Madrid, Toronto, Londra (Wembley per più serate) e Los Angeles, fino alla conclusione prevista il 14 ottobre a Vancouver.

Per rispondere alla domanda di biglietti, Mars ha aggiunto decine di nuove date e anche a Milano si è reso necessario un secondo show il 15 luglio 2026, oltre a quello del 14 luglio allo Stadio San Siro.

Biglietti, prevendite e curiosità per i fan

Le prevendite per The Romantic Tour sono state avviate per gli utenti registrati prima del lancio generale, con disponibilità su piattaforme ufficiali. La risposta dei fan è stata massiccia: molte tappe si sono esaurite rapidamente in prevendita, motivo per cui l’organizzazione ha aggiunto ulteriori spettacoli in diverse città e stadi, inclusi appuntamenti multipli in alcune sedi.

Curiosità dal mondo e reazioni dei fan

Mentre i media internazionali celebrano il ritorno di Bruno Mars con articoli su tour e album, sui social e nei forum i fan discutono su possibili collaborazioni future, influenze musicali nell’album e progetti cinematografici legati alla sua musica. In alcuni casi emergono discussioni su critiche e reazioni a “I Just Might”, con dibattiti sulla sua originalità rispetto ai lavori passati, ma la maggior parte dei fan rimane entusiasta e in fermento per l’anno ricco di novità musicali e live.