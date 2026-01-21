Sport

Champions League, stasera Atalanta-Athletic Bilbao: orario e dove vederla

di Flavia Romani - 21 Gennaio 2026

Una sfida decisiva per il cammino in Champions League dell’Atalanta che stasera a Bergamo ospita l’Athletic Bilbao. La sfida è valida per la settima giornata della fase campionato del torneo. In palio ci sono punti pesantissimi, soprattutto per la squadra di casa, che sogna la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La formazione guidata da Raffaele Palladino ha fin qui disputato una fase europea di alto livello, raccogliendo 13 punti e collocandosi nelle zone nobili della classifica. Un successo contro i baschi permetterebbe all’Atalanta di avvicinarsi in modo concreto agli ottavi senza passare dai playoff, obiettivo ambizioso ma alla portata dei nerazzurri, che davanti al proprio pubblico puntano a confermare solidità e qualità di gioco.

Discorso più complicato per l’Athletic Bilbao, fermo a quota 5 punti. La squadra di Ernesto Valverde è chiamata a fare risultato per non compromettere definitivamente la corsa alla qualificazione e restare agganciata alla zona playoff. I baschi arrivano a Bergamo con l’intenzione di giocarsi le proprie chance affidandosi alla velocità degli esterni e alla fisicità del reparto offensivo, guidato dai fratelli Williams.

Stasera Atalanta Athletic-Bilbao: probabili formazioni e dove vederla

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e il trio difensivo formato da Scalvini, Hien e Djimsiti. Sugli esterni agiranno Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia de Roon–Ederson. Sulla trequarti De Ketelaere e Pasalic avranno il compito di supportare l’unica punta Scamacca.

L’Athletic Bilbao risponde con il 4-2-3-1: Simon in porta, Areso, Vivian, Paredes e Boiro in difesa, Jauregizar e Rego in mediana. Alle spalle di Iñaki Williams agiranno Berenguer, Sancet e Nico Williams, pronti a creare pericoli in ripartenza.

La sfida Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Una notte europea che promette spettacolo e può indirizzare il futuro continentale dei nerazzurri.