Champions League, stasera Copenhagen-Napoli: orario e dove vederla

Trasferta in Danimarca per l'undici di Conte che cerca la qualificazione al prossimo turno

di Flavia Romani - 20 Gennaio 2026

Il Napoli torna protagonista in Champions League: stasera contro il Copenhagen si scende in campo per la settima giornata della fase campionato. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra guidata da Antonio Conte sarà impegnata in trasferta in Danimarca in una sfida decisiva per il cammino europeo degli azzurri. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21 allo stadio Parken di Copenaghen.

Dopo sei giornate, il Napoli ha raccolto 7 punti in classifica e punta a conquistare un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione al prossimo turno della Champions League. La gara contro i danesi rappresenta quindi uno snodo fondamentale: vincere significherebbe fare un passo importante verso l’obiettivo, mentre un passo falso potrebbe complicare la situazione nel girone.

Stasera Copenhagen-Napoli: le probabili formazioni

Conte dovrebbe affidarsi al suo collaudato 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle fasce agiranno Spinazzola e Olivera, con Lobotka e McTominay in mezzo al campo a garantire equilibrio e qualità. Sulla trequarti toccherà a Elmas e Lang supportare l’unica punta Hojlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro.

Il Copenhagen risponderà con il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Neestrup. Kotarski sarà il portiere, con Zague, Gabriel Pereira, Suzuki e Lopez in difesa. A centrocampo la coppia Clem-Madsen, mentre sulla linea dei trequartisti agiranno Larsson, Elyounoussi e Robert alle spalle dell’attaccante Dadason.

Dove vederla

Per quanto riguarda la programmazione tv, Copenhagen-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW, per seguire la partita da smartphone, tablet e pc.