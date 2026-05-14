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Inter double: vince anche la Coppa Italia

Senza storia il match con la Lazio dominata all'Olimpico

di Giorgio Brescia - 14 Maggio 2026

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L’Inter completa il double e dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale dello Stadio Olimpico di Roma.

Per i nerazzurri si tratta della decima Coppa Italia della storia.

Come è andata la finale

La squadra allenata da Cristian Chivu ha indirizzato il match già nel primo tempo. Al 14’ decisiva l’autorete di Marusic sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Lautaro Martínez, servito da Dumfries dopo un errore difensivo della Lazio.

Nella ripresa la Lazio ha provato a riaprire la partita con Dia e Noslin, ma l’Inter ha controllato il risultato senza grandi rischi portando a casa la Coppa.

Le parole dei protagonisti

Dopo il trionfo, Lautaro ha parlato di un “doblete importante”, sottolineando quanto fosse difficile ripartire dopo la stagione precedente senza trofei.

Anche Cristian Chivu ha celebrato il successo definendo i due trofei “meritati”. Per l’allenatore nerazzurro è una stagione che cambia completamente il giudizio sul nuovo ciclo interista.

Festa Inter e caos al Foro Italico

La festa nerazzurra all’Olimpico ha avuto effetti anche sugli Internazionali di tennis: i fuochi d’artificio esplosi durante i festeggiamenti hanno infatti causato la sospensione del match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar al Foro Italico.

Inter, stagione da protagonista

La vittoria della Coppa Italia completa una stagione che rilancia l’Inter ai vertici del calcio italiano. Il successo contro la Lazio nella finale dell’Olimpico conferma la solidità della squadra nerazzurra, capace di abbinare organizzazione tattica, esperienza internazionale e continuità di rendimento lungo tutta l’annata.

Decisivo ancora una volta Lautaro Martínez, leader tecnico ed emotivo della squadra, ma nella cavalcata interista hanno avuto un peso importante anche giocatori come Barella, Bastoni, Dimarco e Dumfries. La finale ha mostrato un’Inter concreta e cinica, capace di colpire nei momenti chiave e gestire il vantaggio senza perdere equilibrio.