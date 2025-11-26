Sport

Champions League, vincono Juventus e Napoli: punti preziosi per i play off

di Flavia Romani - 26 Novembre 2025

Champions League: Juventus e Napoli vincono e conquistano punti fondamentali in chiave play-off. I bianconeri si impongono 3-2 sul campo del Bodo Glimt in una sfida condizionata da gelo e neve, mentre gli azzurri battono 2-0 il Qarabag al “Maradona”, agganciando gli azeri a quota 7 punti nel girone. Due successi preziosi sia per la classifica che per il morale, in una serata europea che ha messo alla prova concentrazione e carattere delle squadre italiane.

Champions League, le partite di Juventus e Napoli

In Norvegia la Juventus di Spalletti porta a casa una vittoria sofferta e costruita negli ultimi secondi. Dopo un avvio vivace dei bianconeri, è però il Bodo Glimt a colpire per primo: al 27’ Blomberg sfrutta una sponda da corner e porta avanti i padroni di casa. La Juve crea ma fatica a concretizzare, anche per le parate di Haikin e per alcune imprecisioni sotto porta.

La scossa arriva a inizio ripresa con l’ingresso di Yildiz: al 48’ Openda trova il pareggio dopo un’azione insistita in area, poi al 59’ McKennie completa la rimonta con un colpo di testa perfetto su cross di Miretti. Il gelo torna a colpire i bianconeri all’87’, quando Fet realizza il rigore del 2-2. Ma in pieno recupero, al 91’, ancora Yildiz inventa sulla sinistra e David insacca il tap-in decisivo per il 3-2 finale.

Al “Maradona” il Napoli soffre nella prima ora di gioco contro un Qarabag organizzato e pericoloso in ripartenza. Gli azzurri si rendono pericolosi con Neres, Olivera e Di Lorenzo, mentre gli azeri sfiorano il vantaggio con Addai. L’occasione più grande capita però a Hojlund, che nella ripresa si fa parare un rigore da Kochalski.

La partita si sblocca al 66’: sugli sviluppi di un corner, il portiere respinge una conclusione ravvicinata ma McTominay è il più rapido a intervenire di testa per l’1-0. Lo scozzese è protagonista anche del raddoppio al 72’, quando una sua acrobazia viene deviata in porta da Jankovic per l’autogol del definitivo 2-0.

Per Napoli e Juventus arrivano così due successi importanti che tengono apertissime le speranze di qualificazione ai play-off, in attesa delle sfide odierne delle altre italiane.