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Chi è Francesca Bodie, la “Leona” che ha conquistato Venezia

Prima donna al vertice della squadra di calcio della Laguna

di Dave Hill Cirio - 7 Maggio 2026

Dalla gestione dei casinò a Las Vegas alla presidenza dei Leoni di San Marco: Francesca Bodie entra nella storia del Venezia FC come prima donna a ricoprire il massimo incarico societario, portando con sé un tocco di Hollywood e il supporto del rapper Drake.

Venezia FC, la prima donna al vertice

La rivoluzione arancioneroverde ha un volto nuovo e internazionale. Francesca Bodie, già figura chiave del colosso Msg Entertainment, è diventata ufficialmente la prima presidente donna del Venezia FC. Succede a Duncan Niederauer in una fase di profonda trasformazione per il club lagunare. La sua nomina non è solo una svolta istituzionale per il calcio italiano, ma rappresenta il ponte definitivo tra lo stile veneziano e il grande business globale.

Chi è Francesca Bodie: tra lusso e innovazione

Cresciuta professionalmente nei piani alti del divertimento e dello sport americano, Francesca Bodie ha gestito progetti iconici come la Sphere di Las Vegas e le attività del Madison Square Garden.

Le curiosità sulla nuova numero uno dei Leoni

Stile e business. Bodie è nota per la sua capacità di mescolare marketing aggressivo e valorizzazione del brand. Non a caso, il Venezia è oggi considerato uno dei club più “cool” al mondo per quanto riguarda l’estetica e il design delle maglie.

La connessione con Drake. Sotto la sua ala e grazie alla collaborazione con Brad Katsuyama, il club ha stretto una partnership tecnica con il brand Nocta del rapper Drake, che è intervenuto anche finanziariamente per supportare il club in un momento economico delicato.

Obiettivo stabilità. A differenza dei sogni di gloria immediata, il suo mandato punta a rendere il Venezia un’azienda solida, capace di abitare stabilmente la Serie A e di sfruttare l’appeal unico della città più bella del mondo.

Il cambio della guardia: l’addio di Mr. Duncan

La Bodie prende il testimone da Duncan Niederauer, il presidente “ultras” ex capo di Wall Street che amava seguire le partite in curva Sud con una birra in mano e che festeggiò la promozione del 2021 tuffandosi direttamente nelle acque della laguna vicino allo stadio Penzo. Se Niederauer ha portato la passione popolare, Francesca Bodie è chiamata a portare la struttura organizzativa di un’azienda di intrattenimento moderna.

Un primato tutto rosa in laguna

Già in passato il Venezia aveva avuto figure dirigenziali femminili di rilievo nel settore tecnico. Grazia Trentin per la squadra femminile o la dirigente Paola Duprè, per esempio.

Francesca Bodie è la prima a sedere sulla poltrona più alta dell’intero organigramma. La sua missione è chiara: dimostrare che il calcio, a Venezia, può essere tanto elegante quanto competitivo, trasformando lo stadio tra i più antichi d’Italia – lo precede il Ferraris di Genova – in un palcoscenico globale.