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La Chiesa in Cina celebra un secolo di episcopato nazionale

A cento anni dalla consacrazione dei primi sei vescovi cinesi da parte di Pio XI, la Pontificia Università Urbaniana ospita un incontro

di Ernesto Ferrante - 3 Novembre 2026

Roma si prepara a celebrare una delle tappe più significative della storia del cattolicesimo in Cina. Dopodomani la Pontificia Università Urbaniana ospiterà il convegno internazionale “Il Volto della Chiesa Universale in Cina, 100 anni dalla Consacrazione dei primi sei Vescovi Cinesi”, promosso nel centenario di un evento che segnò una svolta nei rapporti tra la Santa Sede e il Paese asiatico. Il giorno 28 ottobre del 1926, nella Basilica di San Pietro, papa Pio XI consacrò Odorico Cheng Hede, Melchior Sun Dezhen, Giuseppe Hu Ruoshan, Filippo Zhao Huaiyi, Simone Zhu Kaimin e Aloysius Chen Guodi, i primi cinesi divenuti vescovi nell’epoca contemporanea. Fino ad allora, l’episcopato nel Paese era stato affidato esclusivamente a missionari stranieri.

Il ricordo di una svolta cruciale

Al convegno prenderanno parte, tra gli altri, mons. Giuseppe Li Shan, vescovo di Pechino, e mons. Ignazio Ding Zuyao, vescovo di Haimen. Previsti anche gli interventi del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, del cardinale Stephen Chow Sau Yan, vescovo di Hong Kong, e del cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. L’appuntamento rappresenta un’occasione per rileggere un passaggio decisivo della storia della Chiesa in Cina e riflettere sul ruolo delle comunità cattoliche cinesi nel contesto della Chiesa universale.

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