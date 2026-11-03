Torino

John Travolta all’apertura del Torino Film Festival

di Redazione - 3 Novembre 2026

John Travolta sarà alla serata d’apertura del 44⁰ Torino Film Festival e riceverà il premio Stella della Mole

Tra i volti più noti e riconoscibili del cinema americano, due volte candidato all’Oscar, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award, insignito della Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, John Travolta sarà ospite del 44⁰ Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre prossimi. L’attore presenterà, in anteprima italiana, il primo film da lui diretto, dal titolo “Propeller One-Way Night Coach”, e riceverà il premio Stella della Mole durante il giorno d’apertura. Con oltre cinque decenni di attività fra cinema, televisione e teatro, si ricordano film come “La febbre del sabato sera” e “Grease”, da “Urban cowboy” a “Pulp Fiction”, da “Get Shorty” a “Face-Off” e “Hair Spray”, fino all’acclamata serie “American Crime Story. Il caso O.J. Simpson”.

“Propeller One-Way Night Coach” è stato scritto, diretto e narrato da John Travolta e tratto da un suo omonimo racconto. Rappresenta un viaggio emozionante e nostalgico nell’età d’oro dell’aviazione: la storia di un bambino la cui indimenticabile storia a bordo di un aereo accende in lui una passione per il volo destinata a durare tutta la vita.

“John Travolta rappresenta un patrimonio universale di emozioni – spiega Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival – è un attore che ci ha fatto sognare e che ha cambiato la storia del cinema anche a passo di danza. Grazie al suo carisma, i personaggi che ha interpretato sono usciti dal grande schermo e hanno rivoluzionato i nostri costumi, i nostri gesti, le nostre acconciature e il nostro modo di camminare. Ha raccontato le inquietudini e i desideri di i tre generazioni attraversando epoche e generi con la forza di un fuoriclasse. Per decenni, in lui hanno convissuto il talento dell’interprete e la grandezza del mito. Consegnargli il premio Stella della Mole significa celebrare un artista che fa parte della vita di ognuno di noi”.

Il premio Stella della Mole è assegnato a figure di spicco del cinema internazionale che hanno dato un contributo significativo al mondo della settima arte. Celebrazioni del cinema d’autore e della creatività artistica, rende omaggio a chi ha lasciato un segno nel panorama cinematografico mondiale. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema e si svolge con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT.

Mara Martellotta

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