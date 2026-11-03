Cybersicurezza, una piattaforma Mastercard in aiuto alle pmi

Economia

Il 32% delle pmi ha finora già subito un attacco hacker

di Giorgio Brescia - 3 Novembre 2026

Non serve un fatturato a nove zeri per finire nel mirino dei cyber-criminali. La vera minaccia per le pmi non arriva dalla concorrenza, ma dallo schermo di un pc aziendale, dove una singola svista può mettere in ginocchio un’intera attività.

Uno scudo contro gli attacchi hacker

Per colmare questo pericoloso divario nasce l’iniziativa Mastercard Sme Academy, un percorso pensato per trasformare l’ansia da attacco informatico in una solida cultura della protezione. L’obiettivo è tanto semplice quanto innovativo: rendere la difesa digitale accessibile a chiunque, senza costringere i piccoli imprenditori a trasformarsi in esperti informatici o ingegneri del software.

Con risorse pratiche, moduli di formazione gratuiti e strumenti integrati nei quotidiani sistemi di pagamento, Mastercard offre una bussola chiara alle aziende. Non si tratta soltanto di installare un semplice antivirus, ma di imparare a custodire il valore più prezioso per ogni bottega o startup: la fiducia dei propri clienti e la riservatezza dei dati.

I numeri

Gli studi più recenti evidenziano infatti come oltre l’80% dei piccoli imprenditori consideri la sicurezza informatica una priorità assoluta, chiedendo però soluzioni chiare e prive di gerghi incomprensibili. E il 32% delle pmi ha subito un attacco hacker.

Rispondendo a questa esigenza, l’iniziativa si propone come un alleato strategico che trasforma la resilienza digitale in un’opportunità di crescita concreta e duratura. In un mercato in costante evoluzione, difendere la propria identità aziendale oggi significa garantire la stabilità e il futuro del proprio business, con la certezza di non dover affrontare le sfide del domani da soli.

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