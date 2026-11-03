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Tragedia nel calcio spagnolo, muore l’attaccante Jesús de Miguel dopo uno scontro di gioco

Non ce l’ha fatta il trentenne attaccante del Tenerife, troppo gravi i traumi riportati.

di Gianluca Pascutti - 3 Novembre 2026

L’attaccante del Tenerife, Jesús de Miguel, ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente avvenuto durante la partita del campionato di Segunda División contro l’Andorra. La notizia ha scosso profondamente tifosi, compagni di squadra e l’intero movimento calcistico internazionale.

La dinamica dello scontro sul rettangolo verde

Il dramma si è consumato nei minuti di recupero della sfida tra Tenerife e Andorra, mentre il risultato era fermo sul punteggio di 2-2. Nell’azione decisiva, l’attaccante trentenne è stato coinvolto in un impatto violentissimo con il portiere avversario, Jesús Owono. Durante lo scontro fortuito, il ginocchio del portiere ha colpito l’attaccante direttamente al petto. Subito dopo il colpo, il giocatore è crollato a terra privo di sensi. Le condizioni sono apparse critiche fin da subito, poiché il calciatore è entrato in arresto cardiaco sul terreno di gioco.

I soccorsi immediati e la corsa disperata in ospedale

I sanitari presenti allo stadio sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure. Gli operatori hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare direttamente sul campo per diversi minuti. Successivamente, il giocatore è stato trasferito d’urgenza a bordo di un’ambulanza verso l’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. L’arbitro della gara ha sospeso definitivamente il match dopo aver constatato la gravità della situazione e parlato con i capitani delle due squadre.

Il tragico epilogo e il cordoglio unanime

Nonostante gli sforzi del personale medico e le cure intensive ricevute durante la notte, il quadro clinico è peggiorato drasticamente. La morte è stata confermata nelle prime ore della mattinata a causa di complicazioni neurologiche irreversibili. Il Tenerife ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dolore. Nel frattempo, l’intero panorama calcistico spagnolo si è stretto attorno alla famiglia del calciatore madrileno, ricordato per la sua dedizione professionale e il grande impegno dimostrato sul campo.

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