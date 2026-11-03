Politica

Vannacci prova a rimettere “in moto” Futuro nazionale

Il generale cerca di rilanciare il suo partito dopo la progressiva flessione nei sondaggi. Oggi sarà all’Eicma di Milano insieme a Carmelo Burgio, il candidato sindaco di Futuro nazionale nel capoluogo lombardo. L’obiettivo è recuperare consensi e rilanciare un progetto politico che sembra aver perso lo slancio iniziale

di Lino Sasso - 3 Novembre 2026

Roberto Vannacci prova a rimettere in moto Futuro Nazionale. E lo fa, anche simbolicamente, scegliendo l’Eicma di Milano, il salone internazionale delle due ruote, come occasione per tornare sotto i riflettori. Una passerella che arriva in una fase delicata per il generale, alle prese con un costante calo nei sondaggi. La necessità è recuperare la spinta iniziale che aveva accompagnato il suo ingresso sulla scena nazionale. Anche perché al calo nelle rivelazioni sulle intenzioni di voto degli italiani è immediatamente seguita una sorta di fuggi fuggi dal partito.

Dal Veneto alla Calabria, passando per il Lazio e Frosinone in particolare, si sono infatti registrate una serie di fuoriuscite. Insomma, dopo la forte spinta iniziale, l’appeal del generale appare adesso ridimensionato. Quale miglior antidoto che provare a rimettersi in corsa partecipando a una manifestazione come l’Eicma? Anche considerando che proprio alle prossime amministrative di Milano Futuro nazionale si presenterà con un proprio candidato sindaco, il generale dei Carabinieri Carmelo Burgio. Ad accompagnare Vannacci tra gli stand delle case motociclistiche ci sarà infatti proprio Burgio.

La scelta del salone motociclistico internazionale che si svolge nel capoluogo lombardo non è forse il luogo ideale per un rilancio politico. Di certo, però, è un’occasione di visibilità in un momento in cui la priorità di Vannacci è evitare che il suo progetto perda ulteriormente terreno.

La frenata nei sondaggi

Il problema principale è nei numeri. La flessione nei sondaggi va affrontata e superata, altrimenti fino alle prossime elezioni politiche il crollo sarà inesorabile. Bisogna evitare che questo calo si trasformi in una crisi irreversibile, dopo che ha già interrotto la narrazione di una crescita inarrestabile. Senza dubbio tra i punti di forza di Vannacci c’è una forte riconoscibilità personale. Ma la notorietà non si traduce automaticamente in consensi, anche se obiettivamente aiuta.

La concorrenza, del resto, è particolarmente difficile. Proprio per questo, esigenza di visibilità a parte, la visita all’Eicma si inserisce in una più ampia contromossa mediatica e politica. Presenziare con Carmelo Burgio all’evento a pochi giorni dai disordini andati in scena a Milano è un modo per rilanciare il tema più forte dell’agenda politica di Futuro nazionale. Quello della sicurezza.

Il leader di Futuro Nazionale è per la linea dura e punta a intercettare le preoccupazioni dei cittadini e a rafforzare il profilo identitario del movimento.

La strategia è chiara: presidiare i temi tradizionalmente più sensibili per l’elettorato di destra, dalla sicurezza all’immigrazione, e sfruttare ogni occasione di contatto diretto con gli elettori.