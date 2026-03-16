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Chiuse le Paralimpiadi di Milano Cortina: per l’Italia 16 medaglie

di Claudia Mari - 16 Marzo 2026

Si sono chiuse con 16 medaglie le Paralimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, lasciando in eredità emozioni, storie di sport e un importante bilancio di risultati per l’Italia. Al termine della manifestazione è arrivato anche il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto rendere omaggio agli atleti azzurri protagonisti sulle piste e nei palazzetti di gara.

Nel suo intervento la premier ha sottolineato il valore sportivo e umano della squadra italiana. “Grazie a tutti gli atleti della Nazionale paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all’Italia. Con il vostro talento e la vostra determinazione avete reso orgogliosa l’intera Nazione e portato in alto il tricolore”, ha dichiarato.

Meloni avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo, ma il viaggio è stato annullato a causa del maltempo. Dopo la partenza da Roma, infatti, le condizioni meteorologiche non hanno consentito il trasferimento in sicurezza in elicottero dall’aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso, costringendo la premier a rientrare nella capitale.

Paralimpiadi, la cerimonia di chiusura e il bilancio delle medaglie

Durante la cerimonia conclusiva è intervenuto anche il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Dal palco ha ricordato il significato profondo dei Giochi e il messaggio universale dello sport. Malagò ha parlato di ricordi ed emozioni destinati a restare nella memoria collettiva, sottolineando come lo sport possa rappresentare una speranza per il futuro. “In un tempo in cui i tamburi della guerra sembrano prevalere, noi abbiamo parlato di pace, amicizia, rispetto e inclusione”, ha detto.

A dichiarare ufficialmente conclusa la manifestazione è stato il presidente del International Paralympic Committee, Andrew Parsons, che ha invitato gli atleti paralimpici di tutto il mondo a ritrovarsi tra quattro anni sulle Alpi francesi per la prossima edizione dei Giochi.

Per l’Italia il bilancio sportivo è stato positivo. La squadra azzurra delle Paralimpiadi ha chiuso con 16 medaglie complessive. 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi, migliorando i risultati di diverse edizioni recenti e confermando la crescita del movimento paralimpico nazionale.

I Giochi di Milano-Cortina hanno così lasciato non solo medaglie e record, ma anche un forte messaggio di inclusione e determinazione, dimostrando ancora una volta come lo sport paralimpico sappia unire competizione e valori umani.