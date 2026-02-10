Eventi

Ciclone di San Valentino, l’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo

Il Ciclone di San Valentino si prepara a lasciare un segno sull’Italia.

di Marzio Amoroso - 10 Febbraio 2026

L’arrivo di un nuovo ciclone, alimentato da correnti atlantiche e da un affondo freddo di origine artica, viene indicato dagli esperti come uno dei passaggi più intensi di questo inverno instabile. Il Paese osserva l’evoluzione di un sistema destinato a portare piogge, vento e neve su gran parte del territorio.

Un vortice in formazione tra Atlantico e Mediterraneo

Il Ciclone di San Valentino viene descritto come il risultato di una combinazione di fattori atmosferici che, nelle prossime ore, potrebbero convergere sul Mediterraneo centrale. Le correnti umide provenienti da ovest vengono spinte verso l’Italia da una vasta depressione atlantica, mentre un nucleo d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia potrebbe intensificare ulteriormente il peggioramento. L’assenza di un anticiclone stabile lascia il Paese esposto a una serie di perturbazioni che, secondo le proiezioni, verranno trascinate verso la penisola proprio dal nuovo ciclone in formazione.

Maltempo diffuso, piogge, vento e neve

Le condizioni previste per il periodo compreso tra il 13 e il 15 febbraio indicano un quadro di forte instabilità. Le precipitazioni potrebbero risultare insistenti su molte regioni del Nord e del Centro, con temporali localmente intensi lungo le aree tirreniche. I venti, attesi in rinforzo, potrebbero generare mareggiate significative sui litorali esposti.

Sulle Alpi e sugli Appennini è atteso un nuovo episodio nevoso, con accumuli più consistenti alle quote medie e alte. Non si esclude un abbassamento della quota neve qualora l’irruzione artica dovesse risultare più incisiva del previsto.

Le aree più esposte

Le prime analisi indicano un coinvolgimento marcato di gran parte del Nord (con l’eccezione delle zone più riparate delle Alpi interne), le regioni centrali tirreniche, la Sardegna, la Campania, parte del Sud, con fenomeni più irregolari sul versante adriatico.

Il passaggio del Ciclone di San Valentino potrebbe risultare particolarmente incisivo lungo il Medio Tirreno, dove piogge e vento potrebbero raggiungere intensità elevate.

Un San Valentino sotto l’ombrello

Il fine settimana dedicato agli innamorati rischia di essere dominato dal maltempo. Le previsioni attuali mostrano un quadro poco favorevole per spostamenti e attività all’aperto, con cieli coperti, precipitazioni frequenti e temperature in calo. Il ciclone potrebbe dunque condizionare non solo la viabilità, ma anche gli eventi programmati nelle principali città italiane.

Uno scenario in evoluzione

Le prossime 48 ore saranno decisive per definire traiettoria e intensità del sistema depressionario. L’attenzione resta alta, mentre gli aggiornamenti modellistici continuano a essere monitorati per valutare eventuali variazioni.