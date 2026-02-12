Cinema

“Cime tempestose” torna al cinema: passione e scandalo

Tutte le curiosità morbose dietro le quinte di una produzione che la regista ha voluto carica di sensualità

di Dave Hill Cirio - 12 Febbraio 2026

Dopo anni di attesa, “Cime Tempestose” torna al cinema con un adattamento audace che riscrive la storia di Heathcliff e Catherine tra passione e scandalo.

La regista Emerald Fennell punta su sensualità e tensione psicologica. Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti, trailer già al centro di dibattito internazionale. Critiche e curiosità rendono questa versione uno dei film più discussi dell’anno.

Un ritorno che sfida il classico

La scelta produttiva di riportare sullo schermo la vicenda nasce dall’intenzione di rinnovare la narrazione ottocentesca per un pubblico contemporaneo. Emerald Fennell ha voluto enfatizzare il conflitto tra amore, ossessione e vendetta, senza limitarsi alla fedeltà letteraria. La pellicola combina atmosfere gotiche con colonna sonora moderna, rendendo la storia di Emily Brontë più immediata e viscerale.

Margot Robbie alla prima a Londra lo scorso 5 febbraio

Scelte di casting e tensione sul set

Margot Robbie interpreta Catherine con intensità emotiva e fisica, mentre Jacob Elordi veste i panni di un Heathcliff intenso e passionale. La chimica tra i due ha spinto Elordi a rompere persino una sedia durante le riprese di una scena particolarmente drammatica, come confermato dalla stessa Robbie. L’intento della regista era creare un’esperienza sensoriale totale, dove ogni scena di passione e conflitto emergesse con forza autentica.

Curiosità “morbose” e dichiarazioni eccentriche

Emerald Fennell ha definito il film “primal e sessuale”, raccontando di aver studiato dettagli estremi per rendere autentiche le scene più intense. In un’intervista al Guardian, ha scherzato sulla sua ossessione per certe textures e scenografie, compreso il riferimento a “diverse consistenze di liquido seminale maschile” per una scena specifica.

Jacob Elordi ha raccontato a People di aver rotto una sedia durante una scena passionale, autentica nelle riprese. Alcuni spettatori hanno definito il film “twisted” o “incendiario”, con una tensione fisica percepita come quasi ossessiva.

La scelta di casting non fedele alla descrizione fisica di Heathcliff ha alimentato dibattiti su Forbes, mentre Robbie ha invitato il pubblico a giudicare solo dopo la visione. Tutti questi retroscena sottolineano la volontà di Fennell di scuotere il pubblico e ridefinire l’esperienza di Cime Tempestose.

Differenze e analogie con il romanzo

Nonostante la libertà creativa, la pellicola mantiene la struttura centrale: amore impossibile, vendetta e tragedia personale. Le atmosfere gotiche restano, ma i dialoghi, i costumi e le musiche contemporanee rendono il tutto più vicino agli spettatori moderni. La tensione fisica e psicologica dei protagonisti diventa protagonista quanto la trama stessa.

L’impatto sulla macchina cinema

Il ritorno di un classico così iconico serve anche a testare il pubblico e la distribuzione cinematografica globale. Le strategie marketing puntano su social media e trailer virali, mentre i festival internazionali hanno già mostrato interesse. La combinazione di scandalo, passione e curiosità morbose crea attenzione e viralità, elementi chiave per la sopravvivenza dei grandi adattamenti letterari al cinema moderno.