Cina, a Shanghai record di visitatori nel 2025

di Italpress - 22 Gennaio 2026

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La città di Shanghai lo scorso anno ha registrato 9,36 milioni di visite in entrata, con una crescita su base annua di quasi il 40% e stabilendo un nuovo record nel turismo annuale in entrata, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali.

Nel 2025 Shanghai, importante centro finanziario, ha accolto 7,14 milioni di turisti stranieri, con un aumento di quasi il 50% anno su anno, stabilendo un nuovo record di arrivi annuali di turisti stranieri, secondo l’Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Shanghai.

La Repubblica di Corea è emersa come il principale Paese di provenienza di visitatori stranieri a Shanghai lo scorso anno, contribuendo con circa 909.000 turisti e registrando una crescita su base annua di oltre il 103%.

Grazie anche alle politiche cinesi di agevolazione dei visti, Paesi come Thailandia, Indonesia, Russia e Italia figurano tra i Paesi di provenienza dei turisti con più rapida crescita, con un aumento di oltre il 50% lo scorso anno, come riportato dall’amministrazione.

Shanghai ha attuato 20 misure, tra cui il rafforzamento dei servizi di informazione e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto, per consentire ai turisti di viaggiare senza intoppi. (ITALPRESS). -foto Xinhua-