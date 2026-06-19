Pitti Uomo, Psycho Bunny: colore, estate e tessuti naturali

Askanews Video

"Un’idea di leggerezza, essere qui è punto di partenza"

di Askanews - 19 Giugno 2026

Firenze, 19 giu. (askanews) – L’idea del brand è creare capi classici e Basic per chi in realtà non lo è. Con questo spirito che vuole sfidare le convenzioni Psycho Bunny si presenta anche a Pitti Uomo 2026 con alcune connotazioni particolari per le collezione Primavera Estate 2027.

“Tutti i materiali che usiamo – ha detto ad askanews Stefano Lora, distributore di Psycho Bunny per l’Italia – sono naturali, in particolare il Pima Cotton che utilizziamo sia nelle t-shirt che nelle polo e poi tutti i dettagli sui nostri prodotti e le nostre stampe. Grande protagonista sicuramente il colore, non soltanto in maniera forzata, ma anche molto tono su tono con i colori pastello. Queste sono un po’ le le caratteristiche principali”.

La prospettiva estiva è particolarmente significativa. “C’è questa idea di di leggerezza, di estate, di voglia di di mare, di sole – ha aggiunto il manager – e lo stand stesso è ispirato a Miami, ai resort di Miami. Il marchio è nato a a New York, quindi insomma la vocazione è sempre americana”.

E la presenza a Pitti Uomo assume rilevanza anche per questo guardare al grande mondo “Sicuramente – ha concluso Lora – è la fiera ancora più importante per il mercato almeno europeo, se non internazionale, quindi essere qui per noi è un punto di partenza importante per il canale wholesale”.

/