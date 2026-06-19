Esteri

Trump: “Foto con Meloni? Mi ha fatto pena…”

L'attacco del tycoon sui media italiani contro la premier: "Non volevo farla"

di Cristiana Flaminio - 19 Giugno 2026

Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e lo fa affermando che lei gli avrebbe chiesto con insistenza una foto insieme. Da lui graziosamente concessa perché “mi faceva pena”. È una dichiarazione che non è nemmeno esplosiva. Conferma, evidentemente, l’astio della Casa Bianca nei confronti del governo italiano. Che, sulla vicenda legata alla concessione delle basi e del loro utilizzo durante la fase guerreggiata del conflitto con l’Iran, non s’è ancora sopito. Per niente.

Trump e la grazia della foto a Meloni

Intervistato a La7, Donald Trump ha messo in mezzo l’argomento Meloni, evidentemente voglioso di attaccar briga prendendo spunto dalla foto. “Come sta il suo primo ministro?”, ha chiesto l’inquilino della Casa Bianca al giornalista Daniene Compatangelo. Che gli ha a sua volta chiesto cosa pensasse dell’incontro tra i due leader al G7 di Evian. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato”. E da qui ha poi aperto le cateratte della critica, anzi dell’insulto, alla premier.

“Mi ha fatto pena” Sull’incontro con Giorgia Meloni, Trump ha seccamente riferito che, secondo lui, la presidente del consiglio italiano “mi ha implorato di fare una foto, voleva una foto così tanto, non l’avrei fatta, ma alla fine mi ha fatto pena”. I siluri, poi, si sono spostati sull’Ue. “Gli europei hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli, l’immigrazione è un disastro. L’energia con tutte quelle pale eoliche, che sono un fallimento, è un disastro”.