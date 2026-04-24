Italpress Notizie Motori

Quando l’auto elettrica fa il bucato, l’ironia BYD alla Milano Design Week

di Italpress - 24 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week, BYD sceglie l’ironia come leva di comunicazione, ribaltando uno dei modi di dire più diffusi in una scossa di energia e trasformando lo scetticismo in valore di brand. “Non vogliamo le lavatrici”: uno dei commenti più ricorrenti quando si parla di veicoli elettrici. Da qui nasce un concept creativo diretto e immediato. Nel video, un ragazzo seduto su una lavatrice Haier risponde con naturalezza al commento “Bella lavatrice”, svelando un segreto innovativo, al passo con i tempi: l’auto, una Dolphin Surf, alimenta il bucato. Un approccio distintivo anche sul piano social: invece di oscurare o contrastare i detrattori, BYD integra i loro commenti nel processo creativo, convertendoli in contenuti ingaggianti che mettono il brand in gioco in modo autentico e contemporaneo. I primi risultati validano l’operazione: il contenuto ha già superato le 100.000 views in un solo giorno, confermando una forte risposta del pubblico e un’ampia diffusione organica. Un modo ironico per veicolare un messaggio preciso: l’auto elettrica non è solo un’alternativa sostenibile, ma un abilitatore di nuove funzionalità concrete. La tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) diventa così protagonista, dimostrando come l’auto possa evolvere da semplice mezzo di trasporto a fonte energetica pulita e versatile.Un’idea che viene raccontata a tutti gli italiani attraverso una campagna social mirata che valorizza in modo innovativo la partnership con Haier e il progetto esperienziale centrato sulla Dolphin Surf e sulla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Il risultato è un ampliamento del concetto di mobilità elettrica: da semplice driving solution a piattaforma energetica intelligente in grado di interagire con l’ambiente domestico e urbano. Fino al 26 aprile, all’interno dell’installazione Haier, una BYD Dolphin Surf dimostrerà quotidianamente il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici Haier più iconici e diffusi nelle case italiane. Con questa attivazione, BYD consolida il proprio posizionamento come player innovativo e culturalmente rilevante, capace di dialogare con il pubblico anche attraverso i codici dell’ironia e della contemporaneità.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).