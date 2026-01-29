Italpress Top News

Cina, cresce il commercio con l’estero nella regione dello Xinjiang

di Italpress - 29 Gennaio 2026

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha registrato un aumento del 19,9% su base annua del valore totale del proprio commercio estero, classificandosi al primo posto per tasso di crescita tra tutte le suddivisioni cinesi a livello provinciale, secondo quanto riferito mercoledì dall’ufficio informazioni del governo regionale.

Li Xuan, vice direttore del dipartimento del commercio dello Xinjiang, ha dichiarato in una conferenza stampa che il valore totale di importazioni ed esportazioni della regione ha raggiunto i 520,37 miliardi di yuan (74,6 miliardi di dollari USA) nel 2025.

Secondo Li, lo Xinjiang ha istituito un sistema di piattaforme multilivello e tridimensionali per l’apertura, guidato dalla Zona pilota di libero scambio della Cina (Xinjiang) e sostenuto da zone nazionali di sviluppo economico e tecnologico, zone di cooperazione economica transfrontaliera e zone franche integrate.

Negli ultimi cinque anni, oltre la metà di tutti i treni merci Cina-Europa (Asia centrale) è uscita dalla Cina attraverso lo Xinjiang, e i principali porti autostradali della regione hanno raggiunto una capacità di sdoganamento 24 ore su 24. L’Aeroporto internazionale Tianshan di Urumqi gestisce ora 37 rotte internazionali per il trasporto merci, che collegano 36 città in 22 Paesi e regioni. Il traffico merci dell’aeroporto è aumentato del 152,2% su base annua nel 2025.

L’ottimizzazione dell’ambiente imprenditoriale internazionale della regione è stata cruciale per migliorare la qualità e l’efficienza del commercio estero dello Xinjiang, ha osservato Li. Lo Xinjiang ha promulgato regolamenti per promuovere lo sviluppo della propria economia portuale e ha introdotto una serie di politiche per favorire l’innovazione nel commercio di beni, servizi e prodotti digitali.

Nel frattempo, la regione sta costruendo attivamente un sistema di servizi completi che integra governi, associazioni di categoria, organizzazioni professionali e imprese, fornendo sostegno istituzionale alla crescita delle entità di mercato, ha affermato Li.

Inoltre, sta attuando in modo proattivo una delocalizzazione industriale dalla Cina orientale e centrale e sta compiendo sforzi a tutto campo per attrarre investimenti. Un gran numero di progetti industriali orientati alle esportazioni è già approdato nello Xinjiang o è in procinto di essere avviato.

Sfruttando i propri vantaggi geografici, lo Xinjiang è destinato a raggiungere uno sviluppo di alta qualità caratterizzato da una crescita costante delle dimensioni del commercio, una gamma diversificata di entità di mercato e l’ottimizzazione continua della propria struttura commerciale, ha aggiunto Li.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-