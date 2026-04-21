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Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni

di Italpress - 21 Aprile 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione cerealicola cinese dovrebbe mantenere una crescita stabile nel 2026, con la capacità del Paese di garantire una produzione e una fornitura stabili di cereali e di altri importanti prodotti agricoli destinata a rafforzarsi ulteriormente, secondo un rapporto diffuso oggi dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.

Il rapporto sulle prospettive agricole della Cina dal 2026 al 2035 afferma che a sostenere questa tendenza contribuiranno un maggior entusiasmo tra agricoltori e governi locali per la produzione di cereali, insieme a una più ampia adozione di terreni agricoli, sementi, macchinari e metodi di coltivazione di migliore qualità.

Secondo il rapporto, la resa di cereali dovrebbe aumentare a 400 chili per mu (circa 0,067 ettari) nel 2026, portando la produzione totale a 716 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,2% rispetto all’anno precedente.

La produzione di semi oleosi dovrebbe raggiungere quest’anno 42,04 milioni di tonnellate, in aumento del 2,6% su base annua, secondo il documento.

Il rapporto prevede che il consumo di olio da cucina in Cina diminuirà dello 0,2% nel 2026 rispetto a un anno prima, mentre l’uso alimentare della soia e il consumo di prodotti lattiero-caseari aumenteranno entrambi dello 0,6%.

Il commercio agricolo e la produzione interna dovrebbero raggiungere un migliore coordinamento, con importazioni destinate a diminuire ed esportazioni di prodotti agricoli tradizionalmente competitivi che dovrebbero crescere, secondo il documento.

I prezzi dei prodotti agricoli dovrebbero rimanere generalmente stabili, con la maggior parte dei prodotti che dovrebbe mantenersi stabile prima di registrare un rialzo più avanti nell’anno.

Concentrandosi su 20 principali categorie di prodotti agricoli, tra cui cereali, cotone e zucchero, il rapporto prevede le tendenze di produzione, consumo, commercio e prezzi nel prossimo decennio, con particolare enfasi su anni chiave come il 2026 e il 2035.

La Cina ha pubblicato rapporti sulle prospettive agricole per 13 anni consecutivi a partire dal 2014.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-