Editoriale

L’incubo prova costume per le foto sui social

di Adolfo Spezzaferro - 14 Giugno 2026

Non è mai troppo tardi per essere in forma, anzi. Bisogna fare presto: la prova costume incombe. Mentre cambiano le mode, le tendenze dei social network e persino il modo di raccontare il corpo, con l’arrivo dell’estate scatta l’obiettivo (per molti vissuto come un incubo) di presentarsi in spiaggia nella migliore forma possibile. Eppure, per qualche stagione avevamo creduto che qualcosa stesse cambiando. La body positivity sembrava aver aperto una breccia nel culto della perfezione: modelle curvy sulle copertine, influencer orgogliose dei loro chiletti in più, slogan che invitavano ad accettarsi per come si è. Oggi, però, la parola d’ordine a quanto pare non è più inclusione, ma trasformazione.

Rapida, possibilmente spettacolare e rigorosamente documentata sui social. Così, alla vigilia delle vacanze, tornano le diete impossibili. C’è chi elimina intere categorie di alimenti, chi vive di centrifughe, chi conta ossessivamente le calorie e chi si sottopone a regimi alimentari che promettono miracoli in poche settimane. L’obiettivo non è stare bene, ma entrare nel costume all’ultima moda, corrispondere a un ideale estetico sempre più uniforme, massificato. E poi ci sono i farmaci, nati per esigenze mediche specifiche, che vengono ormai percepiti da molti come scorciatoie verso il corpo desiderato. Non importa quanto costi, né quali siano i sacrifici richiesti: ciò che conta è arrivare in tempo all’appuntamento con la spiaggia. Anche perché negli ultimi tempi il modello dominante si è fatto ancora più esigente.

Non basta essere magri. Bisogna essere tonici, asciutti, scolpiti. Gli uomini inseguono addominali perfetti, le donne gambe interminabili e pance piatte. La naturalezza non è più contemplata (è fuori moda). Anche il fisico deve apparire ottimizzato, come un profilo Instagram. E siccome dal vivo non si possono applicare i filtri, come con le foto ritoccate, ecco che bisogna dimagrire veramente. Il paradosso è che viviamo nell’epoca che più celebra l’individualità (e il narcisismo), ma finiamo per assomigliarci tutti. Gli stessi allenamenti, le stesse diete, le stesse punture, gli stessi obiettivi. Stessa spiaggia, stesso mare e stessa prova costume.