Torino

Kharkiv: completata la prima fase della consegna di 40 autobus da Torino

di Redazione - 14 Giugno 2026

Si è completata la prima fase del progetto di sostegno al trasporto pubblico della città di Kharkiv (Ucraina), promosso dalla Città di Torino in stretta collaborazione con GTT – Gruppo Torinese Trasporti. Con la consegna dell’ultimo lotto di veicoli, giunge a compimento un percorso logistico e diplomatico durato un anno, che ha visto il trasferimento strutturato di 40 autobus e di un importante stock di ricambi e componentistica tecnica, essenziali per supportare la manutenzione della flotta.

L’iniziativa – che si qualifica come un esempio virtuoso di cooperazione internazionale tra amministrazioni locali e aziende della mobilità – è nata nell’estate del 2025 a seguito dei contatti istituzionali tra la Città di Torino e la municipalità ucraina, con l’obiettivo primario di supportare il ripristino della mobilità urbana in una delle comunità più duramente colpite dal conflitto.

L’iter operativo, annunciato ufficialmente a giugno 2025 durante il Summit internazionale delle città europee e delle regioni a Kiev, ha preso concretamente il via alla fine di agosto dello stesso anno con un primo invio operativo di cinque autobus, fondamentale per testare la complessa filiera logistica e tecnica. Da quel momento, grazie al supporto delle autorità italiane e ucraine e al coinvolgimento diretto del personale tecnico di GTT, l’operazione è proseguita attraverso spedizioni scaglionate e coordinate, calibrate sulla base della progressiva disponibilità dei mezzi in dismissione e delle necessità espresse dalla città di destinazione, fino al traguardo odierno.

Il completamento della prima tranche non ferma l’asse Torino-Kharkiv. Il successo dell’operazione traccia infatti la strada per il secondo step del progetto: è già stata programmata per la fine di settembre 2026 la consegna di ulteriori 15 autobus. Un nuovo lotto che consoliderà la partnership strategica tra i due Paesi, garantendo un supporto strutturato e continuità alla mobilità dei cittadini ucraini.

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dichiara: “È un aiuto concreto, un segno di vicinanza che continua nel tempo grazie a un grande lavoro di squadra che coinvolge Gtt, le ambasciate dei nostri due Paesi e le istituzioni italiane e ucraine. Nei prossimi mesi partiranno altri 15 autobus, sono tutti veicoli che avremmo dismesso e che invece trovano nuova vita contribuendo a costruire un po’ di quella normalità necessaria in questa città. I 35 autobus già partiti negli ultimi mesi sono tutti operativi e ogni giorno stanno aiutando migliaia di persone a muoversi in una città duramente colpita dalla guerra. Torino continua a essere a fianco delle cittadine e dei cittadini di Kharkiv, del sindaco Ihor Terekhov, del popolo ucraino perché per noi perché per noi sostenere l’Ucraina significa sostenere l’Europa e difendere i valori di libertà, democrazia e cooperazione che ci uniscono”.

“Con questa iniziativa GTT sposa un alto dovere umanitario e, al contempo, una precisa scelta di sostenibilità strategica – commenta Guido Mulè, Amministratore Delegato GTT – Valorizziamo autobus che fino a tempi recenti hanno garantito il servizio sulle strade di Torino, reimpiegandoli come risorse fondamentali per il diritto alla mobilità di una popolazione duramente colpita. Mettere l’esperienza industriale e la capacità gestionale della nostra azienda al servizio di una grande causa di solidarietà internazionale dimostra come il valore d’impresa si misuri anche attraverso l’impatto sociale concreto che si è in grado di generare.”

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