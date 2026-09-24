Cultura & Spettacolo

Cinema&Industria Ronn Moss a Venezia celebrale eccellenze

di Nicola Santini - 24 Settembre 2026

Durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è tenuto il Gran Galà “Premio Cinema & Industria”, organizzato da Bros Group Italia.

L’appuntamento, giunto alla sua tredicesima edizione, ha confermato il proprio ruolo di assoluto rilievo tra gli eventi collaterali al festival, unendo il glamour del red carpet alla celebrazione delle eccellenze del Bel Paese.

La serata, infatti, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti del mondo della moda, della televisione, del cinema e del web. Un momento particolarmente significativo è stato dedicato a Ronn Moss, protagonista e regista del nuovo western “Tex McKenzie”. Nel corso del Gran Galà sono stati consegnati i riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e che hanno contribuito, attraverso il proprio lavoro, alla valorizzazione del cinema, della televisione, della comunicazione, dell’imprenditoria e dell’intrattenimento.

Tra i primi a ritirare il “Premio Cinema & Industria” è stata Francesca Chiappetta, Head of Scripted Content e produttrice e creativa per Casta Diva Pictures, per aver riportato sul grande e piccolo schermo la figura e l’universo artistico di Franco Battiato con il film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”.

A ricevere il “Premio Cinema & Industria” tra gli altri, Devin DeVasquez, Alessandra e Carlotta Grimoldi, Ludovica Lepori, Monica Straniero, Ferruccia Spandri, Lorenzo Basilico, Massimiliano Caroletti ed Eva Henger, Adamantis Europe Ltd, Pino Di Pietro e Dr Peron Clinique.

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