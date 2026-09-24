Cronaca

Maranza incappucciati assaltano supermercato MD di Modena

di Marzio Amoroso - 24 Settembre 2026

@ANSAfoto

L’episodio avvenuto a Modena ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei supermercati e sui fenomeni di microcriminalità giovanile che da tempo preoccupano cittadini e commercianti. Nelle ultime ore, infatti, decine di maranza hanno fatto irruzione in un punto vendita MD della città, dando vita a una scena che ha provocato paura tra clienti e dipendenti.

Il blitz dei maranza nel supermercato

Secondo quanto emerso, il gruppo, composto da circa cinquanta giovani, è entrato nel supermercato MD di via Rainusso poco dopo l’uscita dalle scuole. I ragazzi si sarebbero sparsi tra gli scaffali, prelevando prodotti e creando una situazione di forte confusione. Nel mirino sarebbero finiti soprattutto snack, bibite e altri articoli di consumo rapido. Alcuni partecipanti avrebbero inoltre ripreso la scena con gli smartphone, postando i video, diventati subito virali, sui social. Molti presenti hanno raccontato momenti di tensione. I clienti si sono trovati improvvisamente davanti a una massa di giovani incappucciati che correva urlando tra i corridoi del supermercato. I dipendenti, nel frattempo, hanno cercato di gestire una situazione degenerata nel giro di pochi minuti.

Volti coperti e filmati al vaglio degli investigatori

Un aspetto che ha attirato particolare attenzione riguarda il fatto che alcuni ragazzi avevano il volto parzialmente coperto da cappucci o indumenti. Altri, invece, sarebbero perfettamente riconoscibili nei filmati circolati online. Proprio i video pubblicati sui social e le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza rappresentano ora un elemento fondamentale per le indagini. Le forze dell’ordine stanno infatti lavorando per identificare i responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto. Resta inoltre da quantificare il valore complessivo della merce sottratta durante l’incursione.

Un problema che alimenta il dibattito

L’episodio di Modena ha riportato al centro dell’attenzione il fenomeno delle cosiddette baby gang e dei maranza protagonisti di azioni provocatorie o illegali. Si tratta di un tema che negli ultimi anni ha generato forti discussioni in molte città italiane. Molti cittadini chiedono controlli più efficaci e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree considerate più sensibili. Anche lavoratori e commercianti lamentano spesso difficoltà nella gestione di episodi improvvisi che possono mettere a rischio la sicurezza del personale e della clientela.

La richiesta di maggiore sicurezza

Dopo il caso del supermercato MD, numerosi residenti hanno espresso preoccupazione per una situazione ritenuta sempre più difficile da controllare. Le richieste che emergono con maggiore frequenza riguardano più prevenzione, interventi rapidi e una risposta concreta contro chi trasforma i social in una vetrina per comportamenti illegali.

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