Esteri

Leone XIV in Francia tra Lourdes, Eliseo e Unesco

Il Papa si prepara al quinto viaggio apostolico. Tra le tappe è prevista anche quella a Lourdes, un pellegrinaggio che i fedeli aspettano da tempo.

di Andrea Canali - 24 Settembre 2026

Da domani 25 settembre sino al 28 settembre prossimo, si svolgerà il quinto viaggio apostolico di Leone XIV. Saranno quattro giorni intensi dove il Santo Padre incontrerà tutte le realtà di un Paese che riflette sulla sua fede che sembrerebbe in crescita. Pertanto da Parigi, il Papa invierà un messaggio a tutta l’Europa, a volte ostaggio delle proprie rigidità e dei propri schemi.

Il programma della giornata

Dall’Unesco il rilancio dei temi come arte, educazione, ambiente, e anche Intelligenza Artificiale. Come da programma la giornata di Metz vedrà presenti rappresentanti dell’Unione Europea, ci si auspica quindi l’apertura a possibili confronti e bilaterali tra i capi di Stato, che saranno presenti.

Nello specifico segnaliamo le sfide riguardanti la devozione mariana e la centralità dell’educazione e dell’arte, l’urgenza della pace, le ferite personali e sociali, le istanze politiche.

In questo viaggio quindi, molto atteso, si incontreranno storia e attualità, tradizione e futuro, con lo sfondo di scenari maestosi come da Notre-Dame, a Place de la Concorde, dove sono previste 600mila persone per la messa e dove il Papa parlerà ai giovani. Un viaggio fino all’Eliseo, a Parigi, e ad altri luoghi intrisi di spiritualità come Lourdes o belle località, come appunto Metz.

Questa visita succede a quelle degli altri Papi suoi predecessori: come San Giovanni Paolo II che è stato sette volte in Francia, oppure Benedetto XVI, che visitò Parigi e Lourdes nel 2008, per i 150 anni delle apparizioni nella Grotta di Massabielle. Anche Papa Francesco si recò tre volte oltre le alpi, tra Strasburgo, Marsiglia e in Corsica, mai però nella capitale francese.

Entrando nello specifico quindi, il Papa americano andrà all’Eliseo, all’Unesco, ma come già detto anche nella amatissima Notre-Dame (ricostruita dopo l’incendio) oppure tra lo Stade de France alla periferia povera di Saint-Denis. Insomma, il Vicario di Cristo incontrerà il popolo di Francia, con la sua storia e la sua cultura dalle radici forti e antiche, profondamente cristiane.

I messaggi del Papa

Quindi nei suoi 15 discorsi il Papa (tutti in francese, ad eccezione di quelli all’Unesco e a Metz in inglese) non mancherà di ricordare i conflitti del mondo, piaghe attuali che preoccupano il Santo Padre, ma anche tutti noi. Inoltre vi sarà il richiamo auspicabile alla solidarietà tra le umane genti, di cui tale nazione, nei secoli, ha dimostrato tanta attenzione con quel suo “Uguaglianza, fraternità e libertà”.

Possiamo sottolineare fin da subito quindi, che il messaggio generale del Papa, alla Chiesa e attraverso di essa in generale alla società, sarà quello della “ricerca dell’unità”. Questo, che trapela dalla sala stampa e dagli ambienti vaticani, sembrerebbe infatti il monito che sarà ribadito all’Unesco, dove, nel 75esimo anniversario dei rapporti con la Santa Sede, verrà firmato un accordo-quadro.

Tale incontro si allargherà all’arte, all’educazione e al loro ruolo nel mondo, che può divenire fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi che saranno gli adulti di domani, e che hanno un grande bisogno di valori, cultura e punti di riferimento certi. Tale aspetto è in netta contrapposizione alla visione utilitaristica della vita e dell’uomo attuale, che sembra aver bisogno di protezione essendo fragile.

I temi affrontati

Quindi potrà essere una occasione anche per un cenno al tema dell’ambiente e sull’Intelligenza Artificiale, con forti richiami all’enciclica Magnifica humanitas. Per quanto concerne la tappa a Lourdes invece, essa si può ritenere molto significativa e di alto valore spirituale, in quanto caratterizzata, come è noto, dalla consolazione e dalla speranza per tanti malati, alla ricerca della guarigione e della misericordia da parte di Dio. Infatti il successore di Pietro incontrerà i vescovi e anche un gruppo di vittime di abusi (appuntamento che è da ritenersi al momento riservato).

Ovviamente il motivo del viaggio di Prevost a Lourdes è quello di un pellegrinaggio in un centro di grande fede e devozione, per migliaia di persone, dove diviene ancora più bella quindi, la presenza del Papa.

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