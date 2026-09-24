Cultura & Spettacolo

Carlo Lucarelli riapre i misteri dimenticati della cronaca nera

di Andrea Iannuzzi - 24 Settembre 2026

Il maestro del giallo Carlo Lucarelli, pioniere del true crime in Italia, torna con “Misteri dimenticati – Blu notte”, una nuova serie dedicata a delitti, inchieste e scene del crimine.

Sei puntate, in onda da sabato 19 settembre in prima serata su Rai3, raccontano cold case accaduti dalla fine degli anni Settanta agli anni Duemila.

Prodotta da Rai Cultura con Ruvido, la serie attraversa tutti i generi del giallo, dal classico al noir fino al thriller, privilegiando vicende finite ai margini dell’attenzione pubblica e puntando sulla forza della narrazione. La nuova stagione conserva ritmo, intensità e precisione del racconto di Lucarelli, gettando nuova luce su grandi misteri irrisolti della cronaca nera italiana e su casi formalmente risolti, ma ancora avvolti da dubbi e ambiguità.

Attraverso interviste originali e materiali di repertorio, Lucarelli racconta e analizza i “misteri dimenticati”, confrontandosi con esperti degli aspetti investigativi e criminologici: Silio Bozzi, criminologo e analista della scena del crimine, ex dirigente della Polizia di Stato; Margherita Carlini, psicologa clinica e criminologa forense; e Mirella Gherardi, medico legale.

Tra le vicende affrontate, l’omicidio di Angelo Fabbri, studente del DAMS ucciso a Bologna nel 1983, intrecciato al caso della critica d’arte Francesca Alinovi, assassinata nello stesso periodo nei cosiddetti “delitti del DAMS”. Si torna sul mistero di via Poma, con l’omicidio di Simonetta Cesaroni e il suicidio di Pietrino Vanacore, sulla parabola del Clan dei Marsigliesi e sulla storia del falsario Tony Chichiarelli.

Spazio anche al “giallo di Posillipo”, con l’omicidio di Anna Parlato Grimaldi, e al caso di Antonella Di Veroli, la “donna nell’armadio”.

La serie racconta inoltre le misteriose scomparse del magistrato Paolo Adinolfi e dell’economista Federico Caffè, e le vicende dei serial killer che hanno terrorizzato Udine e Modena, lasciando una scia di sangue ai danni di numerose donne.

“Misteri dimenticati – Blu notte” è una produzione Rai Cultura e Ruvido produzioni. Programma di Carlo Lucarelli, scritto da Carlo Lucarelli, Silvia Righini, Antongiulio Panizzi, Marco Verdura, con Raffaella Fanelli e Antonio Iovane. Coordinamento editoriale Felice Cappa, produttore esecutivo Arianna Ciulla, regia di Cristian Biondani.

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