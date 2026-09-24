Musica

U2, 50 anni di storia tra nuova musica e una moneta celebrativa

Tra nuova musica e riconoscimenti ufficiali, il 25 settembre 2026 entrerà nella storia come una data speciale per il gruppo e per milioni di appassionati in tutto il mondo.

di Gianluca Pascutti - 24 Settembre 2026

@ANSAfoto

Domani gli U2 taglieranno il traguardo dei 50 anni dalla loro fondazione. La band nata a Dublino nel 1976 celebra una ricorrenza storica con nuova musica, un album in arrivo e un prestigioso riconoscimento nazionale. L’Irlanda ha infatti deciso di dedicare al gruppo una speciale moneta da 2 euro commemorativa, in uscita proprio il 25 settembre.

Mezzo secolo di carriera per gli U2

Cinquant’anni fa nasceva una delle formazioni più influenti della storia del rock. Da allora gli U2 hanno attraversato generazioni, cambiamenti musicali e rivoluzioni tecnologiche senza perdere la loro identità.

La formazione composta da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. è diventata un simbolo della musica irlandese nel mondo. Nel corso della carriera il gruppo ha conquistato milioni di fan, riempito stadi in tutti i continenti e pubblicato alcuni degli album più importanti degli ultimi decenni. L’anniversario rappresenta una tappa significativa non solo per la band, ma anche per l’intera industria musicale.

Arriva il nuovo singolo “Silencio”

Le celebrazioni sono accompagnate dall’uscita di Silencio, il nuovo singolo degli U2 ascoltabile da domani su tutte le piattaforme. Il brano anticipa il prossimo album in studio, intitolato Carnaval de Luz, la cui uscita è prevista nel mese di novembre. Si tratta di un progetto particolarmente atteso dai fan, perché segna il ritorno della band con un nuovo lavoro discografico composto da materiale inedito. Silencio arriva dopo il lancio di Street of Dreams e apre una nuova fase creativa per il gruppo irlandese. Le prime anticipazioni descrivono un sound più energico e orientato verso il rock.

La moneta da 2 euro dedicata agli U2

Tra le iniziative più significative spicca la nuova moneta da 2 euro degli U2. La Central Bank of Ireland ha annunciato l’emissione di una speciale moneta commemorativa per celebrare i 50 anni della band. Il lancio è fissato per il 25 settembre, data simbolica che coincide con l’anniversario della nascita del gruppo. L’emissione sarà disponibile nelle versioni da collezione Brilliant Uncirculated e Proof, dedicate agli appassionati di numismatica e ai fan della storica formazione. L’iniziativa ha già attirato l’attenzione dei collezionisti europei. Una moneta da 2 euro dedicata a una band rock rappresenta infatti un evento piuttosto raro nel panorama delle emissioni commemorative.

Un anniversario che guarda al futuro

I festeggiamenti per i 50 anni degli U2 non hanno il sapore della nostalgia, al contrario, segnano l’inizio di una nuova stagione artistica. Il nuovo album atteso a novembre e le indiscrezioni su futuri progetti dal vivo dimostrano che la band continua a guardare avanti. Dopo mezzo secolo di attività, gli U2 restano una delle realtà musicali più riconoscibili e influenti del pianeta.

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