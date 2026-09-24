Cultura & Spettacolo

Oasis a Roma, scatta la caccia ai biglietti

Arrivano i codici univoci, ma non tutti potranno acquistare

di Gianluca Pascutti - 24 Settembre 2026

@ANSAfoto

L’attesa è finita per migliaia di fan degli Oasis. Oggi è la giornata decisiva per chi spera di assistere ai concerti in programma allo Stadio Olimpico di Roma nell’estate 2027. Nelle caselle di posta stanno infatti arrivando i tanto attesi codici univoci che permetteranno di accedere alla fase di acquisto dei biglietti. La domanda è enorme e l’interesse per il ritorno della band britannica continua a crescere. Proprio per questo motivo il sistema di vendita è stato organizzato con regole molto rigide.

Chi riceve il codice univoco

Non tutti coloro che si sono registrati entro la scadenza prevista riceveranno il codice. La registrazione era un passaggio obbligatorio per entrare nel processo di selezione, ma non rappresentava una garanzia di accesso alla vendita. Gli utenti selezionati stanno ricevendo una mail con un codice personale e non trasferibile, indispensabile per partecipare alla finestra di acquisto assegnata. Per questo motivo molti fan stanno monitorando continuamente la propria posta elettronica, senza dimenticare la cartella spam, dove alcune comunicazioni potrebbero essere state filtrate automaticamente.

Come funziona la vendita dei biglietti

L’accesso ai biglietti Oasis Roma sarà suddiviso in diverse finestre orarie distribuite nei prossimi giorni. Ogni fan selezionato riceverà informazioni precise sull’orario in cui potrà entrare nel sistema di vendita. Il codice sarà valido esclusivamente per quella specifica sessione. Anche in presenza del codice non esiste alcuna certezza di riuscire a completare l’acquisto. I posti disponibili sono limitati e l’afflusso previsto è particolarmente elevato.

Quanti biglietti si possono comprare

Per limitare fenomeni speculativi e favorire una maggiore distribuzione dei tagliandi, ogni account autorizzato potrà acquistare fino a quattro biglietti. Si tratta di una misura pensata per contrastare gli acquisti massivi e garantire un accesso più equo ai fan che attendono il ritorno del gruppo da molti anni.

Attenzione alle truffe online

L’invio dei codici ha già attirato l’attenzione dei truffatori. Nelle ultime ore sono comparsi annunci e messaggi che promettono codici alternativi o accessi privilegiati alla vendita. Gli organizzatori ricordano che il codice univoco Oasis è strettamente personale e non può essere ceduto liberamente. I fan devono quindi diffidare da offerte sospette, link non verificati e richieste di pagamento provenienti da soggetti sconosciuti.

Cresce l’attesa per i concerti di Roma

L’arrivo dei codici rappresenta il primo vero passo verso l’acquisto dei tagliandi per uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni. La corsa ai biglietti Oasis entra così nella fase più delicata. Nelle prossime ore migliaia di appassionati proveranno a conquistare un posto per vedere dal vivo una delle band più iconiche della storia del rock. Per molti fan il sogno è ormai a un clic di distanza. Per altri, invece, tutto dipenderà dall’arrivo di quella mail che oggi vale più di qualsiasi altro messaggio nella posta elettronica.

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