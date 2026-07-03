Città costiere che cambiano: il Mediterraneo pop

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Cosa unisce davvero città come Barcellona, Marsiglia, Palermo o Napoli?

di Dave Hill Cirio - 3 Luglio 2026

Il Mediterraneo pop è frutto di un mix irripetibile tra storia e futuro che solo le città costiere possono assicurare.

Un’anima profonda e condivisa

Spesso, ci si chiede cosa unisca davvero città come Barcellona, Marsiglia, Palermo o Napoli. Non solo l’azzurro intenso delle acque, ma un’anima profonda e condivisa. Come evidenziato nell’articolo di Licia Lipari per Treccani, le nostre città costiere sono le eredi di una straordinaria “koinè” mediterranea. Un tessuto comune unico, un incrocio magnetico di lingue, suoni e culture che si sono stratificati nei secoli superando il corso dei tempi.

Dall’epoca classica alla contemporaneità, centri iconici come Granada, Nizza o Napoli hanno accolto greci, romani, mercanti e intellettuali. È quella che Fernand-Paul Braudel definiva come «mille cose insieme», ricorda Lipari.

Non un semplice paesaggio, ma un susseguirsi di mari dove il conflitto generatore di storie e l’attrattività poetica si fondono indissolubilmente. Città portuali che non sono solo mete turistiche ma spazi vivi. In esse l’incontro con l’“estraneo” trasforma le identità, creando nuovi legami sociali attraverso il moto perpetuo del viaggio.

Città costiere che cambiano

Ma il volto di queste metropoli sta cambiando. Oggi, il confine delle città sfuma in un “continuum” insediativo interconnesso.

E si va affermando un modello policentrico, dove centri di attività molteplici si distribuiscono sul territorio. Lo fanno per rispondere ai ritmi della globalizzazione e all’aumento esponenziale della mobilità di merci e persone.

Il Mediterraneo pop

Il Mediterraneo resta dunque un sistema coerente dove lo “spirito del luogo” coniuga tutto in un’unità originale.

La sfida di oggi?

La sfida odierna, una governance urbana multilivello capace di gestire questa polarizzazione. Una azione indispensabile, per valorizzare l’eterogeneità specifica di queste città, mantenendo vivo il fascino del mare che tutti amiamo.