Cronaca

Claudia Di Pasquale nuova co-conduttrice di Report

La storica inviata del programma affiancherà Daniele Piervincenzi nella nuova stagione al via l'8 novembre

di Redazione - 3 Settembre 2026

Claudia Di Pasquale, inviata di Report dal 2011 e firma di numerose inchieste che hanno segnato la storia recente del programma, è la nuova co-conduttrice scelta dalla Rai per rilanciare la trasmissione dopo settimane di tensioni interne. La decisione arriva all’indomani della rinuncia di Giulia Presutti, che aveva comunicato il proprio passo indietro in un momento di forte frizione con la redazione.

Di Pasquale era da giorni il nome più accreditato. Una figura interna, stimata dagli inviati storici e considerata dal direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini la scelta più solida per garantire continuità editoriale e autorevolezza. La giornalista, pluripremiata e con una lunga esperienza nel giornalismo investigativo, affiancherà Daniele Piervincenzi, confermato alla conduzione.

La nuova stagione di Report è attesa per l’8 novembre, data che la Rai intende rispettare nonostante le turbolenze delle ultime settimane. Con Di Pasquale al timone, il programma punta a mantenere la sua identità storica. Probabilmente è questo il motivo per il quale, una volta trapelata la decisione dei vertici del servizio pubblico, dalla stanza della sede Rai di via Teulada dove era riunita la redazione di Report si sono udite urla di giubilo.

Applausi e commozione per l’investitura di Di Pasquale

La notizia di Claudia Di Pasquale co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi è stata accolta, a quanto apprende l’Adnkronos, da “applausi scroscianti e commozione” dalla redazione del programma. Il clima di grande emozione e di gioia è esploso al termine dell’incontro di questo pomeriggio fra i giornalisti della trasmissione di inchiesta e il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, nel corso del quale è stata trovata la quadra per la conduzione della prossima stagione.