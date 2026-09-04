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Blackout in Michigan, oltre 320 mila utenze senza luce dopo le tempeste

La rete elettrica del Michigan affronta uno dei guasti più estesi degli ultimi anni dopo il passaggio delle tempeste

di Marzio Amoroso - 4 Settembre 2026

Il Michigan si risveglia nel buio. Oltre 310 mila utenze senza energia elettrica è il bilancio provvisorio delle tempeste violente che hanno colpito lo Stato nelle ultime ore, con un impatto pesante sulla rete e sulla vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone.

Dove il blackout è più grave

Le aree più colpite sono il Michigan sud‑orientale e la cintura urbana di Detroit, con disservizi estesi nelle contee di Wayne, Oakland e Macomb. In diversi quartieri si registrano intere strade al buio, semafori spenti e attività costrette a chiudere o a lavorare in modalità ridotta. Anche il corridoio lungo la I‑96 e l’area di Ann Arbor risultano interessati da interruzioni di corrente significative, con migliaia di clienti ancora senza luce. Il numero complessivo dei blackout in Michigan supera le 310 mila utenze, con picchi che hanno sfiorato le 350 mila durante il passaggio delle tempeste più intense.

Cosa ha causato le interruzioni di energia

Le interruzioni sono legate a una serie di temporali molto intensi, accompagnati da vento forte, piogge torrenziali e fenomeni localmente severi. Le raffiche hanno provocato alberi sradicati, rami spezzati e danni alle linee elettriche, con cavi tranciati e pali abbattuti. La combinazione di pioggia battente e vento estremo ha messo sotto pressione la rete elettrica del Michigan, causando guasti multipli e rendendo complesso il lavoro delle squadre di intervento. In alcune zone si parla di due ondate consecutive di tempeste, che hanno colpito le stesse infrastrutture a distanza di poche ore.

Lavori di ripristino e tempi di ritorno alla normalità

Le principali utility elettriche hanno mobilitato centinaia di tecnici e squadre sul territorio, con interventi mirati nelle aree più danneggiate. L’obiettivo è ripristinare la fornitura di energia nel minor tempo possibile, dando priorità ai servizi essenziali e alle zone con maggiore densità abitativa. Al momento non esiste una stima definitiva dei tempi di ripristino. Il quadro è in evoluzione e dipende dall’entità dei danni su ogni singola linea. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, soprattutto in presenza di cavi a terra, alberi pericolanti e segnaletica stradale non funzionante.

Impatto sulla popolazione e prospettive meteo

Il blackout ha conseguenze immediate sulla vita quotidiana, famiglie senza luce, problemi alla catena del freddo, difficoltà per chi dipende da dispositivi elettrici. In alcune zone sono stati segnalati disagi alla viabilità, con incroci regolati manualmente e rallentamenti diffusi. Sul fronte meteo, il sistema di temporali sul Midwest resta sotto osservazione, ma per le prossime ore si attende una graduale attenuazione dell’attività più intensa. Resta alta l’attenzione sulla stabilità della rete elettrica e sulla capacità di assorbire eventuali nuovi fenomeni, in uno Stato già provato da blackout diffusi e danni alle infrastrutture.

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