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Roma, allarme Dybala: la Joya rischia di saltare con l’Atalanta

di Francesca Petrosillo - 4 Settembre 2026

Le condizioni di Paulo Dybala tengono banco in casa Roma alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. L’argentino ha avvertito un leggero affaticamento muscolare e Gian Piero Gasperini potrebbe scegliere la strada della prudenza, evitando di utilizzarlo dal primo minuto nel prossimo appuntamento di Serie A.

Non sembra comunque esserci particolare preoccupazione intorno alla Joya. Il problema accusato dall’attaccante sarebbe di lieve entità e la possibile esclusione avrebbe soprattutto carattere precauzionale. Lo staff giallorosso vuole evitare di correre rischi, considerando anche gli impegni che attendono la squadra nei prossimi giorni.

Dybala verso la panchina in Roma-Atalanta

La Roma tornerà in campo sabato sera all’Olimpico per affrontare l’Atalanta nella terza giornata di campionato. Gasperini dovrà quindi decidere se affidarsi subito a Dybala oppure concedergli qualche giorno in più per recuperare completamente.

Una scelta che potrebbe essere influenzata soprattutto dal calendario. Mercoledì 10 settembre è infatti previsto il debutto della Roma nella fase campionato della Champions League, con i giallorossi impegnati contro il Fenerbahce.

L’obiettivo potrebbe dunque essere quello di preservare l’argentino per l’appuntamento europeo. La panchina contro l’Atalanta rappresenta al momento una possibilità concreta, ma ogni decisione verrà presa dopo aver valutato l’evoluzione delle sue condizioni.

Non è escluso, inoltre, che Dybala possa essere utilizzato durante la partita. Se necessario, Gasperini potrebbe affidarsi alla Joya nella ripresa. Rimane aperta anche la possibilità di vederlo regolarmente tra i titolari.

Le mosse di Gasperini senza Dybala

In caso di esclusione dell’argentino, l’allenatore della Roma sta già valutando diverse soluzioni per ridisegnare il reparto offensivo.

La prima prevede Mora e Soulé alle spalle di Malen, con quest’ultimo utilizzato come riferimento centrale dell’attacco giallorosso.

Sul tavolo rimane anche un’altra ipotesi, seppur al momento considerata meno probabile: Soulé sulla trequarti con Malen e Castro insieme in attacco.

Molto dipenderà dalle prossime ore e dalle sensazioni di Dybala. Gasperini non vuole correre rischi inutili: con l’esordio in Champions ormai vicino, la priorità della Roma è avere la Joya nelle migliori condizioni possibili.