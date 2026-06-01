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L’asta da Maradona a Coppi: 400 “cimeli” sportivi

Tra i pezzi più curiosi e attuali spicca la divisa completa firmata da Moncler utilizzata durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro

di Daniel Walker - 1 Giugno 2026

Da Maradona a Fausto Coppi, passando per Milano-Cortina 2026: all’asta oltre 400 cimeli che raccontano la storia dello sport.

Per gli appassionati di sport e collezionismo si prepara un appuntamento difficile da ignorare: da Maradona a Fausto Coppi, 400 cimeli all’asta.

Asta cimeli sportivi: ecco quando

Il 5 giugno, infatti, Aste Bolaffi metterà all’incanto oltre 400 lotti dedicati ad alcune delle più grandi leggende dello sport mondiale. Un catalogo che attraversa decenni di emozioni, imprese e ricordi, passando dal calcio al ciclismo, dal tennis fino alle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Tra i pezzi più curiosi e attuali spicca la divisa completa firmata da Moncler utilizzata durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro. Disegnata personalmente da Remo Ruffini, comprende piumino, cappuccio coordinato, scarponi da montagna, guanti e maschera scenica, diventando già uno dei cimeli più iconici dell’evento olimpico.

Sinner mania

Grande spazio è riservato anche al tennis con un oggetto che farà battere il cuore ai tifosi di Rafael Nadal. In asta saranno infatti presenti le Nike Air Max Courtballistec 3.3 preparate per il campione spagnolo in occasione di Wimbledon 2011, conservate nuove all’interno di una teca espositiva realizzata appositamente per il lotto.

Ma è il ciclismo a offrire alcuni dei pezzi più affascinanti. La sezione dedicata alle due ruote comprende numerosi cimeli legati a Fausto Coppi, una delle figure più amate della storia dello sport italiano. Tra questi spicca una collezione di oggetti appartenuti al campione, comprendente una maglia da allenamento spedita personalmente da Coppi nel 1957 a un giovane tifoso inglese, autografi, documenti d’epoca e un modellino della storica bicicletta utilizzata al Mondiale del 1953. Ancora più preziosa una maglia rosa del Giro d’Italia 1952 attribuita al Campionissimo.

Da Maradona a…

Gli appassionati di calcio troveranno invece autentici tesori. Non mancano rarità legate al leggendario Grande Torino, tra cui uno scudetto originale applicato sulle maglie granata del dopoguerra e una preziosa medaglia commemorativa in oro voluta dall’allora presidente Ferruccio Novo.

La parte più ricca del catalogo è però quella dedicata alle maglie storiche. Tra i lotti più attesi figurano una maglia del AC Milan indossata da Kaká, una maglia del SSC Napoli appartenuta a Diego Armando Maradona, una rarissima maglia della Nazionale cinese di fine anni Settanta, la divisa utilizzata da Giuseppe Giannini durante Italia ’90 e una maglia azzurra appartenuta a Claudio Gentile.

Più che una semplice asta, quella organizzata da Aste Bolaffi rappresenta un vero viaggio nella memoria sportiva. Ogni maglia, ogni medaglia e ogni oggetto racconta una storia fatta di campioni, vittorie e momenti che hanno segnato intere generazioni di tifosi.

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