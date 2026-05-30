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Cobolli domina Tien e vola agli ottavi del Roland Garros

di Italpress - 30 Maggio 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 24enne tennista romano, testa di serie numero 10 e 14esimo della classifica mondiale, domina nei sedicesimi in tre set lo statunitense Learner Tien, 18esimo del ranking e del tabellone, ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi: 6-2 6-2 6-3, in un’ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che migliora il terzo turno della passata stagione. “Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro – le parole a caldo dell’azzurro – Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner Tien, ha giocato due partite incredibili e forse era un pò stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma stavolta si giocava sulla terra, che è la superficie dove sono cresciuto”. Per un posto nei quarti Cobolli se la vedrà con Zachary Svajda: lo statunitense, numero 85 del ranking Atp, ha piegato l’argentino Francisco Cerundolo, 26esimo della classifica mondiale e 25esima testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, maturato in 3 ore e 5 minuti di gioco.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).