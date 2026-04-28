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Cognomi a rischio estinzione: ecco la “lista nera”

Le piattaforme di genealogia digitale registrano un boom di ricerche da parte di cittadini preoccupati per le proprie radici

di Dave Hill Cirio - 28 Aprile 2026

L’Italia rischia di perdere per sempre una parte fondamentale del suo patrimonio culturale e identitario: cognomi a rischio estinzione.

Cognomi: la “lista nera”

Tra i tredici cognomi storici a rischio sparizione figurano nomi legati a nobili casate o ad antichi mestieri regionali. Il cognome Borgia, in alcune varianti locali, conta ormai pochissimi rappresentanti fertili sul territorio nazionale.

Anche nomi come D’Amato di San Filippo o varianti arcaiche come Sforza-Cesarini sono monitorati dai demografi. Questa tendenza è legata al drastico calo delle nascite che sta colpendo l’intera penisola. Molti casati secolari potrebbero scomparire entro le prossime due generazioni a causa dell’assenza di eredi.

Perché “a rischio estinzione”?

La struttura stessa della famiglia italiana sta cambiando radicalmente sotto la pressione della crisi economica attuale. La denatalità ha raggiunto livelli record, con un numero di decessi che supera costantemente quello dei nuovi nati.

Gli esperti demografici avvertono che nomi come Bevilacqua o Passalacqua, pur diffusi, vedono contrarsi drasticamente i loro rami familiari più rari. Ogni cognome estinto rappresenta la perdita di un legame unico con il territorio e le tradizioni locali. La riforma sul doppio cognome potrebbe rallentare questo processo, ma non sembra sufficiente a invertire la rotta.

Cosa accadrà?

Cosa accadrà nei prossimi decenni se il trend non verrà invertito immediatamente? Molte tradizioni legate alla discendenza e ai titoli storici finiranno nei libri di storia senza più rappresentanti viventi. Le reazioni dei sociologi evidenziano una preoccupazione crescente per la tenuta del tessuto sociale nazionale. Alcuni comuni stanno pensando a incentivi per attirare giovani coppie e preservare la memoria delle proprie radici. La lotta contro l’estinzione dei cognomi è diventata una battaglia per la sopravvivenza della nostra memoria collettiva.

Dall’anagrafe al web: la corsa per salvare la memoria dei nomi rari

L’evoluzione della legge italiana permette oggi di trasmettere anche il cognome materno ai propri figli. Molte madri scelgono questa opzione per onorare la propria stirpe e prevenire l’oblio del nome di famiglia. Tuttavia, questa frammentazione rende ancora più difficile la conservazione di cognomi rarissimi come Zichichi o varianti dialettali quasi uniche. I dati statistici indicano che la concentrazione si sposterà verso pochi nomi molto comuni, riducendo la varietà complessiva.

Le piattaforme di genealogia digitale registrano un boom di ricerche da parte di cittadini preoccupati per le proprie radici. Molti italiani cercano di ricostruire il proprio albero prima che i documenti fisici diventino l’unica traccia rimasta. Gli storici suggeriscono che l’estinzione dei cognomi cambierà il modo in cui studiamo le migrazioni interne. Senza il tracciamento dei nomi, sarà più complesso mappare le radici delle popolazioni regionali tra Nord e Sud. La sfida demografica italiana resta il problema centrale per la conservazione della nostra eredità futura.