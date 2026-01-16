Politica

Compleanno giapponese per Giorgia Meloni: sorpresa al Kantei dopo il bilaterale con Sanae Takaichi

di Lino Sasso - 16 Gennaio 2026

Compleanno giapponese per Giorgia Meloni. La visita ufficiale della premier italiana nel paese del Sol Levante si è trasformata in un momento informale che è andato oltre la diplomazia. Al termine del bilaterale tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi, svoltosi al Kantei di Tokyo, è stato organizzato un pranzo ufficiale durante il quale è stata offerta una torta per celebrare i 49 anni della leader italiana. A raccontare il retroscena è stata la stessa Takaichi attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Abbiamo fatto una sorpresa a Giorgia che ieri ha festeggiato il suo compleanno, cantandole ‘Tanti auguri’ in italiano e offrendole una torta per celebrare l’occasione”, ha scritto la premier giapponese. Un gesto di attenzione che ha colpito Meloni, considerato un elemento non scontato nel rigido protocollo diplomatico.

La sintonia tra le due leader

“Sono molto felice di sapere che ha espresso il desiderio di festeggiare il suo compleanno in Giappone”, ha aggiunto Takaichi. Sottolineando così il clima di particolare sintonia creatosi tra le due leader durante la visita ufficiale. Un’intesa che va oltre i contenuti politici del vertice, incentrato sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, e che passa anche attraverso piccoli segnali di cortesia personale. Il compleanno giapponese di Giorgia Meloni è stato arricchito da uno scambio di doni dal forte valore simbolico. La premier nipponica ha infatti regalato alla presidente del Consiglio un paio di orecchini in vetro di Edo kiriko. Una delle tecniche di lavorazione del vetro più rinomate del Giappone, celebre per le sue incisioni geometriche e l’eleganza delle forme. Un regalo adatto a una donna “molto elegante”, ha spiegato Takaichi.

Il compleanno giapponese di Giorgia Meloni e la dimensione umana di una visita ufficiale

Un pensiero è stato riservato anche alla figlia della premier italiana, Ginevra. “Alla giovane signorina abbiamo regalato un bicchiere di Sanrio”, ha raccontato la leader giapponese, richiamando l’azienda famosa in tutto il mondo per la creazione di personaggi iconici come Hello Kitty. L’episodio, rilanciato rapidamente sui media e sui social, aggiunge una dimensione umana a una visita ufficiale di alto profilo. Il compleanno giapponese di Giorgia Meloni diventa così il simbolo di una diplomazia che unisce relazioni istituzionali e rapporti personali. E contribuisce a rafforzare il dialogo tra Italia e Giappone anche oltre il tavolo dei negoziati.