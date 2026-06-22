Festival e alta formazione, a Cortona la musica classica di NUME

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Inaugurata con Robert Levin e tre Stradivari. Academy d’eccellenza

di Askanews - 22 Giugno 2026

Cortona, 22 giu. (askanews) – Un concerto con una leggenda del pianoforte e tre artisti internazionali con altrettanti Stradivari. Si è ufficialmente aperto così a Cortona il NUME Festival, evento dedicato alla musica classica e all’alta formazione. Sul palco per lo spettacolo inaugurale il pianista e musicologo americano Robert Levin, con i violinisti Stella Chen e Vlad Stanculeasa e il violoncellista Andreas Brantelid. La direttrice artistica di NUME Academy e Festival, Natalie Dentini, ci ha presentato l’edizione 2026. “Il filo rosso di quest’anno – ha detto ad askanews – sono le relazioni, perché abbiamo creato dei concerti mettendo insieme degli artisti di fama internazionali che si conoscono, oppure del repertorio che parlava appunto delle relazioni. Ci è sembrato importante dare un segnale quest’anno sull’importanza delle relazioni umane, quindi quelle relazioni che poi fanno arte e fanno cultura”.

Elemento essenziale del progetto, che mette in relazione giovani talenti con artisti affermati, è proprio quello dell’Academy, che porta a Cortona talenti da tutto il mondo per masterclass di alta formazione dedicate alla viola, al violino e al violoncello. “Si presentano questi 13 ragazzi che sono stati selezionati in tutto il mondo dopo un lungo processo – ha aggiunto la direttrice -. Abbiamo ricevuto 357 candidature e ne abbiamo ammessi solo 13, quindi un tasso d’ammissibilità del 3%, veramente bassissimo. Questi ragazzi sono vincitori di concorsi internazionali e sono veramente dei talenti incredibili che sono venuti qua Cortona per studiare con questa formula totalmente gratuita in questa residenza artistica di eccellenza”.

Importante anche la relazione con la città toscana e il territorio, nella prospettiva di rendere il progetto di residenza qualcosa di permanente, con un obiettivo preciso: “Cercare di creare qualcosa che sia un faro – ha concluso Natalie Dentini – non solo per la formazione, ma proprio per far vedere a cosa si può aspirare e dove si può arrivare con uno studio, ma anche con le istituzioni giuste che ti permettono di fare un percorso formativo che poi rende gli italiani musicisti competitivi”.

NUME è nato nel 2018 e dal 2022 si tiene a Cortona con l’ambizione di essere un festival estivo che poggia sulla forza della proposta formativa.