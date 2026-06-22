Politica

Giorgia Meloni spiazza tutti e sfila all’Adunata degli Alpini: “Avevo bisogno di sano orgoglio nazionale”. Il messaggio politico è chiarissimo

La sorpresa di Gemona e la frase che segna la giornata in occasione del'Adunata degli Alpini del Triveneto

di Gianluca Pascutti - 22 Giugno 2026

Giorgia Meloni arriva a sorpresa all’Adunata degli Alpini a Gemona del Friuli, nel pieno delle celebrazioni del raduno del 3/o raggruppamento Ana Triveneto, in occasione del 50° anniversario del terremoto che distrusse il Friuli nel 1976. Cammina tra le penne nere, saluta la folla, rende omaggio al Labaro dell’ANA e scandisce una frase destinata a diventare immediatamente centrale: “Avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale”. La premier sceglie un contesto simbolico, popolare e trasversale, dove il consenso non si divide e l’identità nazionale trova una delle sue espressioni più solide.

Il ruolo degli Alpini, un patrimonio che unisce il Paese

Gli Alpini rappresentano una delle colonne portanti dell’immaginario italiano. La loro presenza nelle emergenze, nelle ricostruzioni e nelle grandi manifestazioni sportive li rende un punto di riferimento stabile per le istituzioni. Meloni lo ribadisce con forza: gli Alpini incarnano affidabilità, disciplina e senso del dovere, valori che il governo considera fondamentali in un momento politico complesso. Gemona amplifica tutto. Qui la memoria del sisma del 1976 non è solo storia, è un modello di rinascita che gli Alpini hanno contribuito a costruire con il loro lavoro sul campo.

Il precedente di Genova e le critiche dell’opposizione

La scelta di Giorgia Meloni assume un peso ancora più evidente se si guarda all’ultima Adunata nazionale, quella di Genova. In quell’occasione alcuni esponenti dell’opposizione criticarono la manifestazione e il comportamento delle penne nere, alimentando un dibattito acceso e spesso strumentale. A Gemona, la premier sembra rispondere senza nominarli, abbraccia il corpo più popolare d’Italia e lo fa proprio mentre una parte della politica continua a discutere del suo ruolo nella società contemporanea.

Gli Alpini restano un patrimonio nazionale

La presenza improvvisa della premier a Gemona arriva dopo giorni di tensioni internazionali e di frizioni interne al dibattito politico. Giorgia Meloni sceglie un luogo dove l’identità nazionale non divide e dove il richiamo alla coesione risulta immediato. Il gesto diventa così un segnale politico preciso, ricompattare il fronte interno, rafforzare il legame con un simbolo storico del Paese e ribadire che l’orgoglio nazionale non è negoziabile.