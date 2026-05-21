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Conferenza Stato-Regioni, raggiunta l’intesa sul Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

di Italpress - 21 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, un Piano atteso dalle Regioni che definisce le linee strategiche delle politiche di prevenzione sanitaria per i prossimi anni, con l’obiettivo di rendere più efficace, accessibile e omogenea la tutela della salute su tutto il territorio nazionale.

“Il Piano rappresenta uno strumento strategico fondamentale per la programmazione, su tutto il territorio nazionale, degli interventi di promozione della salute per i prossimi cinque anni”, sottolinea il Ministro della Salute, Orazio Schillaci che si dice “soddisfatto” per l’approvazione del documento.

Per l’attuazione del Piano sono destinati alle Regioni e alle Province autonome 200 milioni annui, a cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per il 2026 dedicati alle attività di prevenzione territoriale. Il Piano rafforza l’integrazione tra prevenzione, assistenza e programmazione regionale, promuovendo un sistema più vicino ai bisogni dei cittadini e orientato a garantire maggiore equità nell’accesso ai servizi sanitari.

Promuove, inoltre, l’approccio One Health, che considera in modo congiunto salute umana, ambiente e determinanti sociali e produttivi, rafforzando una visione più ampia e preventiva della tutela della salute.

Tra le novità principali, l’introduzione di una piattaforma digitale nazionale per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani regionali di prevenzione, pensata per assicurare trasparenza, uniformità e maggiore capacità di coordinamento. I

l Piano si inserisce nel percorso di innovazione della sanità pubblica previsto dal Pnrr, anche attraverso il National Health Prevention Hub. Il ministero della Salute coordinerà il percorso di attuazione e monitoraggio del Piano, assicurando il raccordo operativo con Regioni e Province autonome per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione previsti fino al 2031.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).