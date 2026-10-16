Ambiente

Cortei Fridays for Future, oggi in piazza in tutta Italia: le città e i presidi

Roma, Milano, Torino, Bologna e Genova: attivisti in piazza per richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica

di Emily Gabrielli - 16 Ottobre 2026

Cortei e presidi in decine di città italiane oggi per la mobilitazione dei Fridays for Future. Il movimento ambientalista internazionale nato nel 2018 e ispirato all’attivismo di Greta Thunberg torna a manifestare. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Genova, gli attivisti scendono in piazza per richiamare l’attenzione sull’emergenza climatica e sulle conseguenze delle temperature estreme registrate durante l’estate.

La protesta per il clima: i cortei dei Fridays for future

Al centro della protesta ci sono le ondate di caldo che hanno colpito l’Europa nei mesi estivi. Secondo le stime citate dai promotori, gli episodi di caldo estremo avrebbero provocato oltre 30mila morti nel continente. La mobilitazione punta a sollecitare interventi più incisivi per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Fridays for Future: “Non ci rassegniamo al clima caraibico”

Nel messaggio che accompagna la giornata di protesta, gli organizzatori contestano le politiche energetiche del governo e le prospettive di un aumento delle estrazioni di gas e petrolio in Italia.

“Non ci rassegniamo a un governo che ci invita ad abituarci al clima caraibico mentre annuncia di aumentare le estrazioni di gas e petrolio in Italia”, affermano i promotori. Secondo il movimento, gli eventi estremi dell’estate hanno evidenziato la gravità della situazione, mentre le priorità dei governi continuerebbero a essere concentrate su conflitti, armi e interessi legati ai combustibili fossili.

Sciopero per il clima, i cortei nelle principali città

Sono diverse le iniziative previste per la giornata del 16 ottobre. A Torino il corteo è annunciato alle 9.30 da Palazzo Nuovo, mentre alle 18 è previsto un presidio in piazza Palazzo di Città.

Anche a Bologna la manifestazione parte alle 10 da piazza Maggiore, con un successivo presidio alle 18 in piazza del Nettuno. A Milano l’appuntamento è alle 17.30 in piazza della Scala, mentre a Genova è previsto un presidio alla stessa ora in largo Eros Lanfranco.

Anche Roma partecipa alla mobilitazione: il corteo è annunciato alle 17 con partenza dalla Piramide e arrivo al ministero dell’Ambiente. Le iniziative sono rivolte a sensibilizzare cittadini e istituzioni sui rischi legati al riscaldamento globale e a chiedere misure concrete per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico.