CPR in Albania: perché “deportazioni” e “Gestapo” sono termini fuorvianti

I CPR non sono deportazioni né strutture punitive. Analizziamo le dichiarazioni di Ilaria Salis, smontando le iperboli e mettendo i fatti davanti alla retorica.

di Anna Tortora - 21 Novembre 2025

CPR: basta iperboli, parliamo di fatti

I CPR tornano a far parlare di sé. Ieri Ilaria Salis li ha descritti come luoghi di “deportazioni” e li ha paragonati alla “Gestapo”. Termini forti, emotivi, ma completamente scollegati dalla realtà. È ora di mettere i fatti davanti alle iperboli.

Ieri Ilaria Salis ha dichiarato:

«Abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare alla Commissione europea in merito alle vergognose deportazioni di persone con problemi di salute, fisica e mentale, nel famigerato CPR extraterritoriale in Albania.

Nel tentativo di mascherare il proprio fallimento e farle funzionare, quelle maledette colonie penali costruite a fini di propaganda razzista, il governo le usa come discariche sociali dove gettare via addirittura le persone più fragili.

Persone ammalate, bisognose di cure, e invece prelevate nella notte con metodi da GESTAPO e portate via a loro insaputa.

Pretendiamo che piena luce sia fatta su queste orrende, inaccettabili deportazioni.

Ogni vita umana conta.»

Parole forti, immagini d’impatto. Peccato che siano fuorvianti e sproporzionate. Parlare di “deportazioni” e paragonare i CPR alla Gestapo non ha alcun riscontro nei fatti.

I CPR sono strumenti amministrativi legittimi, regolati da legge italiana e direttive UE. Il trattenimento è convalidato da un giudice, limitato nel tempo, con diritti di difesa e garanzie sanitarie. Non sono luoghi punitivi, né arene di persecuzione. Criticare la gestione è legittimo, drammatizzarla con paragoni storici da regime totalitario è propaganda emotiva che distorce il dibattito.

Chiudere gli occhi davanti a problemi concreti non serve a nessuno. Parlare di riforme, di controlli più efficaci, di trasparenza è utile. Urlare “deportazioni” serve solo a incendiare l’opinione pubblica, confondere i cittadini e alzare il volume della polemica.

Parole e fatti devono coincidere

I CPR sono strumenti di legge, non scenari da film drammatico. La retorica estrema confonde i cittadini e allontana dal dibattito serio. Le critiche sono benvenute, le esagerazioni no.

A questo ritmo, la prossima dichiarazione ci racconterà che i CPR sono portali per viaggi nel tempo. In quel caso, servirà più un romanzo di fantascienza che un’interrogazione parlamentare.