Esteri

Crans – Montana: 50mila franchi ad ognuna delle vittime

di Giorgio Brescia - 25 Febbraio 2026

Il Consiglio federale della Svizzera ha deciso di versare 50mila franchi – circa 54.700 euro – a ogni famiglia delle vittime e dei feriti del rogo del bar Constellation a Crans-Montana.

L’incendio di Capodanno aveva provocato 41 morti e 115 feriti. La misura si aggiunge agli aiuti cantonali di 10mila franchi per vittima stanziati dal Vallese. Il governo ha anche proposto la creazione di una tavola rotonda per facilitare soluzioni stragiudiziali, evitando lunghe cause e incertezze legali.

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha sottolineato il desiderio condiviso di verità e giustizia per le famiglie colpite.

Il contributo straordinario alle vittime di Crans – Montana

Il contributo di 50mila franchi sarà erogato in modo rapido e semplificato, con procedure amministrative snelle. L’obiettivo è fornire supporto immediato per superare difficoltà finanziarie e ridurre le pressioni economiche a breve termine. L’iniziativa federale si aggiunge agli aiuti stanziati dal Cantone del Vallese, che ha previsto 10mila franchi per ogni vittima, contribuendo a un sostegno complessivo più consistente per le famiglie.

La decisione del governo federale arriva quasi due mesi dopo il tragico incendio del primo giorno del 2026.

Tavola rotonda e soluzioni stragiudiziali

Per facilitare il risarcimento e ridurre le incertezze legali, il Consiglio federale propone l’istituzione di una tavola rotonda. Questa riunirà vittime, familiari, assicurazioni, enti pubblici e altre parti coinvolte. Lo scopo è trovare soluzioni stragiudiziali efficaci, evitando lunghi procedimenti giudiziari.

La nuova legge federale prevede che il governo possa contribuire fino a 20 milioni di franchi per eventuali accordi extragiudiziali.

Questa scelta mira a garantire una risposta rapida e trasparente alle esigenze delle famiglie, senza appesantire le procedure legali e riducendo i tempi di accesso ai fondi.

Il messaggio del presidente Parmelin

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha sottolineato l’importanza di garantire verità e giustizia. “Il Consiglio federale condivide con le vittime e le loro famiglie il desiderio di sapere cosa è successo, perché e come si sarebbe potuto evitare”, ha dichiarato in conferenza stampa.

La dichiarazione ribadisce l’impegno dello Stato nel sostenere le famiglie colpite, oltre a rafforzare la volontà di chiarire le cause e prevenire simili tragedie in futuro.