Cinema

Addio a Nadia Fares, è morta dopo un incidente in piscina

L'attrice era finita in coma farmacologico a Parigi. L'annuncio delle figlie

di Maria Graziosi - 18 Aprile 2026

Non ce l’ha fatta Nadia Fares: è morta l’attrice ritrovata priva di sensi in fondo alla piscina di un complesso sportivo a Parigi. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore. A comunicare al mondo il decesso della madre sono state le figlie Shana e Cylia Chasman. La donna era stata ricoverata all’ospedale della Pitié-Salpêtrière, nella capitale francese. Ogni sforzo dei medici e dei sanitari, purtroppo, è stato vano. Sui fatti è stata aperta un’indagine ma, al momento, sembrano esclusi scenari di rilevanza penale.

Addio a Nadia Fares

L’attrice francese, di origini armene e marocchine, era assurta alla popolarità dopo la sua partecipazione al film I fiumi di Porpora, uscito nelle sale nell’ormai lontano anno 2000, girato da Mathieu Kassovitz e interpretato, oltre che dalla stessa Nadia Fares, da Vincent Cassel e Jean Reno. Gli inizi in televisione risalgono ai primi anni Novanta, con partecipazioni a serie come Navarro e L’exilé. Il debutto cinematografico era invece già arrivato sei anni prima con il thriller Elles n’oublient jamais (1994). Dopo aver preso una pausa, era tornata sul set. Tra le altre, aveva partecipato alla premiata serie tv Marseille con Gerard Depardieu.

L’incidente in piscina

Nadia Fares è morta dopo essere stata soccorsa in piscina. Forse un malore le ha fatto perdere conoscenza e lei sarebbe finita in acqua per diversi minuti. Dopo la rianimazione, è stata trasferita in ospedale. Era in coma farmacologico. La lotta disperata per la vita, purtroppo è finita. A dare l’annuncio della scomparsa sono state le figlie Shana e Cylia Chasman: “È con immensa tristezza che annunciamo la morte di Nadia Farès. La Francia perde una grande artista, ma per noi è prima di tutto una madre”.