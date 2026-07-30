Mattarella: legge che si adatta a casi individuali non è sicurezza

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"Non intendo essere partecipe del dibattito tra forze politiche"

di Askanews - 30 Luglio 2026

Roma, 30 lug. (askanews) – “Lei ha ricordato alcuni argomenti del dibattito che si è sviluppato in questi giorni su temi politici, o per meglio dire, tra forze politiche. Io, ovviamente non vi entro: non ne sono e non intendo esserne partecipe”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale e rispondendo a una domanda del presidente dell’Associazione stampa parlamentare, Alfonso Raimo, che ha citato anche il caso Roggero.

“Mi limito – ha aggiunto Mattarella – a una considerazione che mi auguro induca a riflettere. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”.