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Ancelotti: “Ecco perché ho detto no alla Nazionale italiana”

La gratitudine del tecnico di Reggiolo al Brasile: "Non è solo questione di contratto"

di Pietro Pertosa - 30 Luglio 2026

Il no di Carlo Ancelotti alla Nazionale di calcio italiana ha una ragione precisa: l’impegno col Brasile. E no, non c’entrano i contratti. Almeno secondo quanto il commissario tecnico della Seleçao ha spiegato in un’intervista rilasciata al network di Espn. È una questione di parola data e da rispettare, per l’allenatore di Reggiolo. Che pure era stato “sondato” dal duo Maldini-Leonardo prima di ufficializzare l’incarico ad Andrea Pirlo per l’Italia con tutte le conseguenze che ormai conosciamo. E che hanno portato al nemmeno troppo clamoroso ritorno di Roberto Mancini a Coverciano.

Ancelotti e il motivo del no alla Nazionale

Ancelotti ha motivato il suo no alla Nazionale italiana dicendosi grato nei confronti del Brasile. “Non è una questione di contratto; non è questo il motivo”, ha dichiarato l’allenatore ad Espn. «È perché ho un impegno nei confronti della Cbf e di questo Paese, perché questo Paese mi ha accolto così calorosamente durante questo primo anno. Voglio restare qui”. Ancelotti, dunque, ringrazia e rifiuta l’offerta della Figc: “E ho ringraziato la Federazione Italiana, naturalmente, ma voglio restare perché credo sia giusto e doveroso rimanere in un Paese che mi ha accolto così calorosamente, in un’istituzione che mi ha dato l’opportunità di lavorare”.

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Carletto do Brasil

Ancelotti, anche volendo, non avrebbe potuto dire facilmente sì alla Nazionale italiana. Già, perché non appena si diffusero le voci e i boatos, la Cbf aveva subito chiesto alla Fifa di intervenire e minacciato di voler trascinare la Figc di fronte a ogni tribunale sportivo del pianeta pur di difendere l’intesa con l’allenatore. Che, prima del mondiale 2026 di Usa, Canada e Messico, aveva già rinnovato il contratto con la Seleçao. Fino al 2030. Fino, in pratica, al prossimo mondiale. Nella speranza che, al prossimo torneo, ci saremo anche noi. E che, dunque, Ancelotti e la nazionale italiana si possano incontrare. Da avversari, certo. Magari in finale.