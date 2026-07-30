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Addio Suor Letizia: 110 anni, la religiosa più anziana

Ha attraversato oltre un secolo di storia, dalle due guerre mondiali fino alle trasformazioni della società contemporanea

di Giorgio Brescia - 30 Luglio 2026

Addio Suor Letizia: aveva 110 anni la benedettina più anziana d’Italia.

E’ morta all’alba di oggi, all’età di 110 anni, Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore. Storica monaca benedettina del monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto in provincia di Bari, era considerata la religiosa più anziana d’Italia.

Addio Suor Letizia: la vita e la vocazione in clausura

Nata il 16 ottobre 1915 a Santeramo in Colle, sempre in provincia di Bari, aveva festeggiato il traguardo dei 110 anni lo scorso autunno.

Scelse il nome da religiosa “Suor Letizia” in omaggio alla madre, morta quando lei era ancora giovane.

Entrò in monastero nel 1940 a 25 anni, dedicando 85 anni della sua vita alla clausura, alla preghiera e al raccoglimento nel rispetto della regola benedettina.

Dopo le esperienze a Santa Scolastica e Noci, si stabilì definitivamente a Bitonto nella seconda metà degli anni ’60.

In linea con il principio dell’ora et labora, per decenni aveva lavorato nella legatoria del monastero.

Apprese l’arte del restauro e della rilegatura di libri dopo l’alluvione di Firenze del 1966 e si dedicò anche a ricamo, pittura, miniature e alla cura delle piante.

Testimone del tempo

Ha attraversato un secolo di storia, dalle due guerre mondiali fino alle trasformazioni della società contemporanea.

Nel novembre 2025, all’età di 110 anni appena compiuti, aveva partecipato al voto per le elezioni regionali tramite il seggio speciale allestito in monastero, risultando l’elettrice più anziana della Puglia.

Il ricordo della comunità

La scomparsa di Suor Letizia lascia un vuoto profondo nel monastero e nell’intera comunità di Bitonto.

Tra i messaggi di cordoglio, quello dell’ex sindaco Nicola Pice, che ha ricordato il suo percorso. Una testimonianza di «vita limpida, semplice e bella», scandita dal silenzio, dal fervore della preghiera e dalla cura per il lavoro quotidiano.