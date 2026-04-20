Cronaca

Protesta tir sull’A1, camionista investito e ucciso

Si trovava a piedi sulla carreggiata autostradale nei pressi di Caserta insieme ad altri colleghi autotrasportatori

di Giorgio Brescia - 20 Aprile 2026

Camionista investito e ucciso: una giornata di mobilitazione si è trasformata in tragedia sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Caserta Sud e l’area di servizio di San Nicola la Strada.

Camionista investito e ucciso

Un camionista di 55 anni, originario di Marano di Napoli, è stato investito e ucciso da un’auto mentre partecipava a una manifestazione contro il caro carburante.

La dinamica dell’incidente a San Nicola la Strada

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Luigi Nappo, si trovava a piedi sulla carreggiata autostradale insieme ad altri colleghi autotrasportatori. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro per protestare contro l’aumento dei costi dell’energia e del gasolio. Un’auto in transito sulla corsia libera lo avrebbe travolto improvvisamente, rendendo inutili i soccorsi immediati.

Protesta Tir e sciopero autotrasportatori: la situazione oggi

L’incidente ha scosso profondamente il settore dell’autotrasporto, che da giorni manifesta per le difficoltà economiche legate ai rincari record. A seguito del drammatico evento nel Casertano, molte sigle sindacali hanno deciso di sospendere i blocchi in segno di lutto e rispetto per il collega scomparso.

Il traffico sull’arteria autostradale che collega Napoli a Roma ha subito pesanti rallentamenti per gran parte della mattinata, mentre le autorità competenti sono al lavoro per accertare le responsabilità del conducente della vettura coinvolta, che si è fermato a prestare soccorso.

Le conseguenze per la viabilità e gli aggiornamenti

La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza durante le manifestazioni stradali e sulle tensioni sociali che il comparto dei trasporti sta vivendo. Resta alta l’attenzione sulla viabilità in A1 e sugli sviluppi delle indagini condotte dalla Polizia Stradale di Caserta.