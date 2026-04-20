Economia

SuperEnalotto, rinviate le estrazioni per 25 aprile e 1 maggio

Tutti a caccia del jackpot "più ricco del mondo" da più di 152 milioni

di Pietro Pertosa - 20 Aprile 2026

Posticipate le estrazioni per il Superenalotto previste per il 25 aprile e il 1° maggio. Le nuove date sono state pubblicate dal sito ufficiale del gioco. L’estrazione prevista per sabato 25 aprile del Superenalotto è stata spostata a lunedì 17 aprile. Rinvii e slittamenti pure per l’estrazione previsto per il 1° maggio prossimo. E che comporterà un po’ di nuove date che gli appassionati che vanno alla ricerca del jackpot “più ricco del mondo” dovranno segnarsi bene in agenda.

Lo slittamento dell’estrazione del Superenalotto per il 25 aprile porta pure un cambio del calendario per quelle del 1° maggio e a ridosso della Festa dei lavoratori. Nello specifico, il concorso 70 di venerdì 1° maggio è posticipato a sabato 2 maggio 2026. Fatto che, naturalmente, porta l’estrazione del 2 maggio a slittare a lunedì 4 maggio. Insomma, il gioco continua ma cambia data. E si fa tutti alla ricerca del colpaccio che può cambiare la vita.

“Il jackpot più ricco del mondo”

Il SuperEnalotto, già dalle prossime estrazioni e già prima del 25 aprile, può regalare un premio ricchissimo. Il jackpot è infatti pari a ben 152,6 milioni di euro. Una cifra che è (quasi) senza precedenti nella storia recente delle lotterie. E difatti il claim del gioco è diventato quello del “jackpot più ricco del mondo”. Chissà se ci sarà chi centrerà il fatidico 6 e se qualcuno riuscirà a metterci le mani fin da subito o se si dovrà aspettare ancora per aggiornare il numero dei milionari in Italia.