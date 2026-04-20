Attualità

Urto tra due treni, sospesa circolazione su Milano-Genova

Circolazione ferma a Pavia: rischio ritardi

di Maria Graziosi - 20 Aprile 2026

Circolazione ferroviaria sospesa a Pavia, sulla linea Milano-Genova, a causa dell’ urto tra due treni nella mattinata. Attualmente sono in corso verifiche tecniche sulla linea. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. La situazione, a quanto si spera, potrebbe tornare presto alla normalità. La circolazione è stata ripristinata Nessun ferito. L’urto ha interessati un convoglio di Trenord e un carro merci.

Milano-Genova, circolazione sospesa: che è successo

Tutto è iniziato questa mattina. Quando il treno 2434 da Pavia e diretto a Garbagnate Milanese ha ottenuto il via libera alla partenza. Ma mentre procedeva intorno a una velocità di trenta chilometri orari, uscendo dalla stazione, ha trovato su un binario adiacente un carro merci in sosta. La sagoma del convoglio invadeva l’area di itinerario del treno regionale. Il macchinista ha frenato subito ma non ha potuto evitare l’urto che ha causato lo sfregamento della prima carrozza con il cargo. La circolazione sulla linea Milano-Genova è stata immediatamente sospesa.

Nessun ferito, circolazione ripristinata

Intorno alle 11.30 la circolazione sulla Milano Genova è stata correttamente ripristinata. C’è da smaltire, però, tanti ritardi e la speranza è che si torni alla normalità già nelle prossime ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accompagnato i passeggeri del treno coinvolto nel sinistro su un altro convoglio. Grazie al quale hanno raggiunto il capoluogo lombardo. Ora si tenta di comprendere le ragioni alla base dell’incidente di questa mattina. Per fortuna, oltre ai danni ai treni coinvolti, non s’è registrato alcun ferito.